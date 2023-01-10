臺灣「1疾病」發生率世界第一！尤其南部最嚴重　 醫授提防招式

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上泌尿道上皮癌 南臺灣尤須重視奇美醫學中心泌尿外科主治醫師謝育哲指出，泌尿道上皮癌是一種好發於70歲以上族群的癌症，在臺灣每年有將近4千人確診。由上泌尿道上皮長出來的腫瘤，就稱為「上泌尿道上皮癌」，是特別好發於南臺灣的一種癌症。
初期症狀不明顯 老年出現腰痛、血尿當心謝育哲主治醫師表示，上泌尿道上皮癌初期症狀並不明顯，約15%的病人沒有症狀，通常是經由其他檢查才偶然發現。大部分有症狀者以無痛性血尿來表現。
其他可能的症狀包括：因腫瘤阻塞造成腎積水引起的腰痛；如果是罹患較晚期上泌尿道上皮癌，表現出來的症狀則以疲倦、貧血、體重減輕或因骨頭轉移造成的骨頭疼痛為主。
輸尿管鏡下腫瘤燒灼術 免去洗腎風險謝育哲主治醫師說明，以往傳統開腹手術切除腫瘤，傷口長度至少20到30公分，病人常因拒絕接受手術而錯失治療時機，對於年長者或腎功能較差的病人較不適合；如果採取腹腔鏡手術，對於多共病與日常身體機能差的病人也不適合採用。
對於腎功能不佳、雙側病兆或是單一腎臟的病人，在較初期且單一的腫瘤，腫瘤小於兩公分，則可考慮接受輸尿管鏡下腫瘤燒灼手術，不僅可免去因雙側腎切除而洗腎的風險，還有疼痛較少、無手術傷口、恢復較快的好處。目前此治療已經納入美國國家癌症治療指引內(NCCN guideline)。
及時就醫、早期發現及治療 提高存活率謝育哲主治醫師強調，上泌尿道上皮癌預後最重要的因子就是腫瘤期別。因此早期發現可以早期治療，若發現有無痛性血尿、腰痛或是摸到硬塊時，應儘早到醫院就診，安排進一步檢查與治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56410
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