網壇「女金剛」雙癌纏身　專家：同時治療兩種癌症很複雜

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確診一期喉癌與一期乳癌娜拉提洛娃職業生涯總計贏得多達59個大滿貫冠軍，至今仍保留著WTA巡迴賽167座冠軍的歷史記錄，被譽為女網史上的傳奇人物之一。她曾於2010年罹患乳癌，經過半年治療後痊癒。直到2022年11月，娜拉提洛娃發現脖子有腫大的淋巴結，經檢查診斷出罹患一期喉癌及乳癌，她向美國專業網球網站Tennis.com分享檢查結果，「雙重打擊滿糟糕的，但是可以解決，我希望能有一個良好的結果。」
身為網球迷的美國癌症協會首席執行官卡倫克努森（Karen Knudsen），聽聞消息相當驚訝遺憾，「所謂多重原發性癌症的發生頻率，也就是起源部位彼此無關的癌症，發生的頻率比你想像的要高」根據對數千名、遍及各國的患者分析，大約2至17% 癌症患者會有多種原發性癌症或多種癌症。但卡倫也強調：「就她正在治療的疾病階段而言，仍有一線希望：她的喉癌和乳癌。」
同時治療2種癌相當複雜約翰霍普金斯大學腫瘤學教授奧帝斯布萊利（Otis Brawley）抱持同樣看法，「
同時診斷出兩種癌症的情況並不少見。」而且療程相當複雜，每種癌症都需要單獨的醫療團隊，「有乳房外科醫生、乳房放射腫瘤專家和乳房內科腫瘤專家，負責治療乳癌；然後你有頭頸腫瘤專家，包括放射腫瘤專家和頭頸內科腫瘤專家，負責治療頭頸癌。這兩組團隊必須互相合作。」
目前治療一期喉癌的主流治療方式為化療結合放療，若未及時治療乳癌與喉癌恐會致命，但好在娜拉提洛娃的兩種癌症都處於一期，有望有良好預後。
及早診斷有助提高存活率根據美國癌症協會的數據，局部一期乳腺癌的5年存活率高達99%、早期診斷出口腔癌和口咽癌的5年存活率總計也有85%。
卡倫克努森表示，即使身為運動員也容易罹患癌症，特別讚許娜拉提洛娃勇於面對身體，早期發現是改善治療結果的關鍵，因此了解自身病況非常重要，建議與醫生討論適合個人的篩檢計劃，從年齡、危險因子、基因、家族史等等，能夠制定最適合個人的篩檢計畫。
娜拉提洛娃強調乳癌篩檢的重要性，「我認為這是關於癌症篩檢、早期發現以及勇敢治療的重要的一課。」
接種HPV乳突病毒疫苗根據美國研究發現，除了子宮頸癌，長期感染HPV（人類乳突病毒）還可能引起口咽癌、頭頸癌等。美國疾病控制和預防中心建議兒童在11至12歲即可開始接種疫苗。
專家表示，目前HPV相關癌症已有成功的疫苗，接種疫苗有助預防子宮頸癌與多達6種頭頸癌，而且由HPV引起的頭頸癌，比起酒精和吸煙引起的頭頸癌，更容易治療。
原文出處：
https://edition.cnn.com/2023/01/02/health/navratilova-double-cancer-diagnosis/index.html
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56432
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