疫情後莫名皮膚癢、掉髮樣樣來？　中醫教你怎麼解

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身心健康是動態平衡 後疫情時代重要關鍵臺北市立聯合醫院忠孝院區中醫科主治醫師張琮瑋說，自疫情以來，慢慢受到重視的公共衛生學提到預防疾病、延長壽命、促進身心健康是政府和社會可以共同努力的目標，由於科技、醫學的高度發展，在預防疾病、延長壽命已有卓越的表現，身心健康這方面也逐漸受到關注，在後疫情時期，身體和心理的健康狀況，更是左右能否踏穩解放後社會的重要關鍵因素。
針灸、推拿改善喘咳胸悶 中藥治療退化、骨質疏鬆中醫治療有許多種類，包含中藥、針灸、推拿等，可以針對患者病情不同而選擇最適合的方式介入，比如說疫情後的喘咳胸悶，若是因為長期足不出戶、追劇滑手機的姿勢不良而引起，那針灸、推拿可能比中藥更立即見效，相同的若是關節痠痛的原因是退化或是骨質疏鬆，那中藥的幫忙就更持續及穩定。
規律作息、適當運動 均衡飲食不可少疫情影響下，蝸居、繭居的人多了起來，張琮瑋說，五勞所傷的症狀常是門診患者的主訴，當然除了透過醫療的幫助外，規律作息、適當運動、均衡飲食是不可少的；還有研究指出，運動對舒緩憂鬱症狀、抑制體重增加也有幫助，每天只要15-20分鐘就會有效果，可謂一舉數得。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56402
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