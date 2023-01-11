過年前備妥家用快篩！　指揮中心曝4類人可免費領取快篩試劑

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0-6歲、65歲以上民眾 依健保卡領取免費快篩為因應民眾農曆春節假期家用抗原快篩試劑之需求，指揮中心宣布，自今（2023）年1月10日起至2月28日，實施第七輪0-6歲學齡前幼兒與第五輪65歲以上長者免費領取快篩試劑。
民眾可持「2016年9月2日（含）以後出生」之學齡前孩童健保卡，及「1958年（含）以前出生」之長者健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑。指揮官王必勝表示，領取方法和先前相同，希望民眾在過年前能夠充分準備需要的防疫物資。
而指揮中心進一步提醒，去（2022）年12月1日實施的第6輪0-6歲學齡前幼兒與第4輪65歲以上長者免費領取家用抗原快篩試劑，領用時間到9日截止，10日起，符合第6輪及第4輪資格尚未領取的民眾無法補領。
弱勢民眾、身心障礙者 亦將發送免費快篩此外，針對近日疫情上升，指揮中心也宣布，1月12日起至2月15日前，將提供全國弱勢民眾（低收入戶、中低收入戶與遊民）及領有身心障礙手冊／證明者公費家用抗原快篩試劑。
根據指揮中心監測資料顯示，本措施預估約有180萬人受惠。指揮中心發言人莊人祥表示，這部分將由地方政府規劃並製作發放清冊管理，發行時間從12日起，發放數量為每人一份（共4劑），這是為了保護弱勢族群、身心障礙者的健康，加強有症狀者的篩檢，同時呼籲民眾及早就醫。
而未符合免費領取資格的民眾，指揮官王必勝表示，民眾可以用實名制購買快篩試劑，希望民眾在過年前盡快準備需要的防疫物資。目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4,374家健保特約藥局，及79個偏鄉衛生所，民眾可持健保卡前往購買相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署及藥師公會官網查詢。
指揮中心亦提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，請勿使用於2歲以下幼童。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56467
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