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過年前備妥家用快篩！　指揮中心曝4類人可免費領取快篩試劑

過年前備妥家用快篩！　指揮中心曝4類人可免費領取快篩試劑
過年前備妥家用快篩！　指揮中心曝4類人可免費領取快篩試劑

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】國內COVID-19疫情升溫，近日雖然上升幅度趨緩，但仍處在第三波疫情當中，再加上農曆春節時天連假即將到來，指揮中心指揮官王必勝先前提醒民眾，備妥防疫物資，尤其是家用快篩試劑。

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1月9日指揮中心公布，10日起，免費提供第5輪65歲以上長者、第7輪0-6歲學齡前幼兒 5劑家用抗原快篩試劑，此外，全國弱勢民眾、身心障礙者12日起也將發放公費快篩試劑。

0-6歲、65歲以上民眾　依健保卡領取免費快篩

為因應民眾農曆春節假期家用抗原快篩試劑之需求，指揮中心宣布，自今（2023）年1月10日起至2月28日，實施第七輪0-6歲學齡前幼兒與第五輪65歲以上長者免費領取快篩試劑。

民眾可持「2016年9月2日（含）以後出生」之學齡前孩童健保卡，及「1958年（含）以前出生」之長者健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑。指揮官王必勝表示，領取方法和先前相同，希望民眾在過年前能夠充分準備需要的防疫物資。

而指揮中心進一步提醒，去（2022）年12月1日實施的第6輪0-6歲學齡前幼兒與第4輪65歲以上長者免費領取家用抗原快篩試劑，領用時間到9日截止，10日起，符合第6輪及第4輪資格尚未領取的民眾無法補領。

弱勢民眾、身心障礙者　亦將發送免費快篩

此外，針對近日疫情上升，指揮中心也宣布，1月12日起至2月15日前，將提供全國弱勢民眾（低收入戶、中低收入戶與遊民）及領有身心障礙手冊／證明者公費家用抗原快篩試劑。

根據指揮中心監測資料顯示，本措施預估約有180萬人受惠。指揮中心發言人莊人祥表示，這部分將由地方政府規劃並製作發放清冊管理，發行時間從12日起，發放數量為每人一份（共4劑），這是為了保護弱勢族群、身心障礙者的健康，加強有症狀者的篩檢，同時呼籲民眾及早就醫。

而未符合免費領取資格的民眾，指揮官王必勝表示，民眾可以用實名制購買快篩試劑，希望民眾在過年前盡快準備需要的防疫物資。目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4,374家健保特約藥局，及79個偏鄉衛生所，民眾可持健保卡前往購買相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署及藥師公會官網查詢。

指揮中心亦提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，請勿使用於2歲以下幼童。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56467

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