頻進出冰庫搬薯條身亡！醫揭3國研究示警：溫差會要人命
高雄一位工讀生，前年5月在麥當勞打工時，突然昏倒送醫，住院搶救5個月後仍宣告不治。法院認定工讀生在短時間內，於溫差過大的環境中從事大量體力勞動，與死亡有因果關係，判麥當勞應賠償472萬元。對此，重症醫黃軒表示，「劇大溫差，真的會要人命！」並分享多國實證研究資料佐證，強調溫差只要大於5°C以上，對健康造成的風險就會越來越大。
編輯中心/綜合報導
據了解，該工讀生在事發當日，在工作的40分鐘內，共搬運1.1噸薯條、薯餅，且多次進出冰庫、曝露在冷熱溫差環境下，最終突然昏倒，住院治療5個月後仍宣告不治。法院認定短時間內在溫差過大的環境勞動，與死亡有因果關係，判麥當勞要賠472萬元，台灣麥當勞則回應，「麥當勞對於發生此事件至表遺憾，並就判決書內容研議中，目前不便表示意見」。
重症醫黃軒表示，台灣地區目前正在處於早晚溫差變化的季節，除非完全不出門，一但外頭的溫度低於18°C，你一進一出，就容易導致很大的溫差，「不只身體難以適應，這樣的溫差，是容易要人命的」。
黃軒接著分享美國研究，不只是「心臟的猝死」，連「腦血管疾病」，也是俗稱「腦中風」，也是因為溫差大於5°C 以上開始，愈來愈危險。而澳洲研究則顯示，只要溫差，每增加一度C，就會增加近1倍腦出血的風險。俄羅斯研究則指出，不是低溫（≤2 °C)，才易引起腦出血，而是溫差變化在−1.9°C到7.2°C時，最易引發腦出血。
黃軒最後結論，「劇大溫差，真的會要人命。當溫差愈大，你的死亡率愈高。而且從溫差大於5°C以上開始，就會愈來愈危險了！大家穿著保暖衣物，真的很重要的！」（編輯：倪浩軒）