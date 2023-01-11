甲狀腺結節小心癌變！ 女音樂家這樣做不留痕跡

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甲狀腺結節逾4公分 惡性機率高台北榮總一般外科主治醫師暨甲狀腺醫學中心主任陳瑞裕指出，好發於年輕女性的甲狀腺結節，是國人最常見的甲狀腺疾病，不少人都是健檢接受甲狀腺超音波檢查才發現。一般來說，結節大於4公分以上，可能為惡性機率達10至15%而需手術；若是結節小於4公分，但影像表現有鈣化點、血管增生、邊緣不清楚，或壓迫氣管，也會建議手術切除。
除此之外，若在甲狀腺超音波影像及細胞學穿刺診斷下，醫師高度懷疑為非良性結節，也會建議切除。其他甲狀腺疾病，如甲狀腺機能亢進患者，對藥物產生過敏、嚴重副作用等，也可考慮進一步手術治療。
經口甲狀腺手術 隱藏傷口、頸部不留疤但傳統甲狀腺手術會在下頸部，留下一道5至6公分的疤痕，容易影響美觀，而有蟹足腫體質者的疤痕，範圍又更會加大。現今醫療進步，目前已有經口甲狀腺切除術，外觀不留疤且術後復原快。
陳瑞裕醫師表示，經口甲狀腺切除術是從口內的下嘴唇進入，並將傷口隱藏在口腔黏膜內，可大幅改善美觀，由於口腔黏膜癒合較快，產生蟹足腫情形也相當少見，適合5公分以下的甲狀腺結節，或是2公分以下且未侵犯周圍組織的甲狀腺癌病患。
術中搭配輔助利器 提升手術安全性陳瑞裕醫師說明，經口甲狀腺切除術是利用內視鏡進行，通常建議術中搭配使用神經監測及相關手術能量器材，可大幅提升醫療團隊手術時的安全性。神經監測儀可清楚監視神經位置，可避免傷及喉返神經，預防患者術後聲音沙啞的後遺症。
而手術能量器材比如組職凝集儀等的使用可幫助止血，降低出血、感染的風險。「甲狀腺手術要特別注意出血的風險。」由於甲狀腺周圍分布豐富的血管，一旦出血過多，恐造成患者發生血壓偏低、心跳過快，嚴重甚至氣管壓迫、呼吸困難，有危及性命的可能。
年輕女性健檢 建議加做甲狀腺超音波近年來，國人甲狀腺癌發生率有上升趨勢。陳瑞裕醫師提醒，大部分甲狀腺癌與個人體質有關，極少數可能與家族遺傳，或是飲食及環境有關，建議年輕女性在健檢時，可加做甲狀腺超音波檢查，才能早期發現、及早治療，遠離甲狀腺癌的威脅。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56478
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