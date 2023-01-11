停經前乳癌患者無法懷孕！？停經針保留卵巢及生育能力成關鍵！

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乳癌有哪些危險因子？如何避開年輕化地雷？
台北榮民總醫院外科部一般外科及乳醫中心黃其晟醫師說明，乳癌的危險因子包含：初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳，以及具有乳癌家族史者、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等。與生活型態有關的危險因子則包含：抽菸、飲酒、不健康飲食及缺乏運動等。
近年來停經前的乳癌患者逐年增加，可能就是和現代女性較晚生育、生活緊湊高壓、飲食西化、缺乏運動、經常接觸環境荷爾蒙等因素有關。
乳癌型別治療大不同 荷爾蒙受體陽性怎麼治？
乳癌需依據基因型態，區分不同亞型。其中荷爾蒙接受體可分為雌激素接受體（ER）、黃體素接受體（PR）；以及第二型人類上皮生長因子受體（HER2）。簡單來說，就是針對荷爾蒙接受體和HER2接受體的狀況，對乳癌做分類。
黃其晟醫師表示，台灣是以荷爾蒙受體陽性類型的乳癌佔大宗，其乳癌細胞是受到荷爾蒙刺激而不斷增生或轉移，需阻斷荷爾蒙刺激，以達到療效。以停經前荷爾蒙接受體陽性乳癌來說，目前治療建議是使用選擇性雌激素接受體調節劑（泰莫西芬）；而停經後則是因為卵巢喪失功能，需要使用芳香環酶抑制劑降低周邊組織生成的雌激素。
停經前乳癌患者需合併使用停經針？有生育計畫可以怎麼做？
首先因為年齡較輕，腫瘤侵襲力可能較強；加上荷爾蒙分泌不同，更需考量是否為荷爾蒙受體陽性，才能對症下藥。以往針對停經前乳癌患者，是以手術將卵巢摘除或是使用放射線治療讓卵巢失去功能。無論是手術切除或放射線治療，皆會對人體造成直接的影響。後來隨著醫療科技進步，發展出停經針可以直接抑制荷爾蒙分泌，停止對卵巢的刺激，達到停經狀態。
停經針在荷爾蒙受體陽性乳癌有兩個角色，一個是針對年輕患者（年齡小於35歲），希望能盡早抑制荷爾蒙濃度，降低復發風險；第二個則是年紀相對較長，但合併有淋巴轉移或腫瘤較大等問題，預計需要先進行化療。為避免日後卵巢功能受損、無法恢復生育功能，會在化療前先接受停經針治療，讓卵巢進入休眠，等到化療程序結束，再將停經針移除，能夠有效恢復卵巢功能。
黃其晟醫師強調，一旦診斷乳癌，最重要的就是要先和病患做生育諮詢，除了瞭解治療是否有化療外，也要確保卵子品質與月經功能。
因此，使用停經針治療需視自身需求選擇，與醫師詳細溝通。現在有一個月、三個月、六個月的劑型，也有皮下注射和肌肉注射可以選擇。目前健保會給付無法接受化療而需使用停經針的乳癌患者，可提供三年的療程；若是有生育計畫，擔心接受化療會破壞卵巢功能者，就不屬於健保範圍。
面對乳癌關鍵：早篩早治成效好
最後提醒女性朋友，除了要多加注意自己是否有上述所提及的風險外，也要從年輕時養成健康的生活型態，養成定期篩檢好習慣。目前政府有提供45至69歲婦女，每兩年一次免費的乳房攝影檢查；40-44歲具乳癌家族史也是篩檢對象。可達到早期發現早期治療，降低乳癌威脅。
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