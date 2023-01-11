過年逛夜市、老街４吃法　爽吃美食也能兼顧健康！

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劉怡里營養師表示，民眾在夜市、老街時需注意「三高」，也就是油高、鹽高、糖分高。油脂高和糖分高的食物，除了容易影響血管健康，也容易變胖。而較顯而易見的問題在於鹽分，不少食物會為了味美淋醬、沾醬、撒鹽等，往往鹽分都相當高，逛一趟下來常常容易越吃越渴，這往往意味著鹽分、鈉已攝取過多，因此才出現口渴。另外，也有傳統中式餐點常會加味精，味精本身無害，但吃太多也可能感覺脖子、肩膀緊緊的，或甚至出現頭痛，也就是所謂的「中國餐飲症候群」。上述除了容易口渴、水腫等症狀，也容易影響血壓，甚至影響腎臟健康，因此建議盡量和老闆告知少鹽、少醬、少味精等調味少一點。
另外，逛夜市、老街時常會因為個人喜好慣性吃一類的東西，如雞蛋糕、蔥油餅、起司馬鈴薯等，同一餐無意間吃得全部都是澱粉，也可能逛下來都是吃肉類、油炸類、甜點類等。也容易因「都來夜市/老街了，總不能只吃一兩樣」而一個不小心吃太多。逛街時也較少人會帶著水喝，較容易缺水，又或者只喝飲料又糖分攝取過多，這些都是需要注意的。
過年逛夜市、老街４吃法爽吃美食也能兼顧健康！
３類原則：劉怡里營養師表示，逛街吃東西時建議至少保持「３類原則」，例如吃了小蛋糕或馬鈴薯，下一個可以吃烤肉串或炸雞排，其後可以買個芭樂，或點杯同時有蔬菜和水果的無糖蔬果汁，如此澱粉、蛋白質、蔬果都可以攝取得到，較健康也不會太過油膩。只有水果的果汁，因湊成一杯需較大量的水果，往往糖份會過高，建議蔬果汁為佳。
親友分食：避免吃太多，若是和親友一起逛夜市、老街，可以和身旁的人分食，每種食物都分食、吃味道的情況下，也能吃到較多種類的食物。
健康挑選：想吃得更健康，除了可用上述的方式吃，大方向也可以多選擇滷味、鹹水雞，可同時吃到肉類、蔬菜類、澱粉類，並避開如內臟類、雞翅、炸豆皮、百頁豆腐等地雷，如此可吃得更健康。另外，潤餅若是花生粉不加太多，或是越南春捲，芭樂不加鹽或梅子粉，蔬果汁不加糖，這些也都是相當健康的選擇。
紅綠燈吃法：若逛夜市真的什麼都不想管，也建議就至少為了健康採用「紅綠燈吃法」，吃個紅燈食物後就吃個綠燈食物，吃個較不健康的食物後就搭個健康的食物，例如吃個炸物配個蔬果汁，如此也較健康，吃得較心安理得。而吃完之後也可以多散散步、逛逛街後再回程，也對健康更好。
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