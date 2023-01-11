台大攜手知名生醫公司　創「試管嬰兒胚胎師學程」培育人才

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胚胎師為試管嬰兒成敗關鍵 全台僅台大開課知名生醫公司董事長林羣表示，目前美國、澳洲、英國皆為研究所的碩士學位才有開設「胚胎實驗室實務相關課程」，而國內除了「臺大生技所動物生殖科技實驗室」，並無其它大專院校設有此相關學程。
有鑑於胚胎師在生殖醫學領域的特殊性，本計畫是由產業的需求角度出發，透過產學結合雙方優勢，冀成為臺第一個系統化培育試管嬰兒胚胎師的專業教育訓練學程，希望成為改善臺灣少子化及孕育健康的下一代奠定穩固的基石。
生殖中心院長陳菁徽也表示，自2021 年7 月開始，政府祭出補助進行人工生殖試管嬰兒療程的優惠政策來挽救臺灣人口出生率。然而人工生殖試管嬰兒的治療有別於一般醫療體系，為一高度仰賴試管嬰兒實驗室的醫療工作，精卵受精及胚胎發育的各項重要程序皆仰賴胚胎師的操作，故胚胎師的專業技術涵養實為決定懷孕成敗最重要的關鍵之一。
首創胚胎師學程 台大與業界合作推動生殖醫學發展「試管嬰兒胚胎師種子培育計畫」是由臺大生技所教授宋麗英擔任學程主持人，知名生醫公司胚胎實驗室(Nuwa Lab)技術總監暨研發長呂仲浩博士擔任學程召集人。透過宋教授「進階動物生物技術」及「胚胎顯微操作與應用」二門課程，再加上呂博士召集胚胎實驗室及生殖醫師團隊教授「Nuwa Lab 實際操作訓練」，結合胚胎實驗室的臨床實務領域資源，成為一套系統訓練試管嬰兒胚胎師養成的學程。
宋麗英教授表示，期待透過此產學合作、專門培育胚胎師的養成課程及學位，成為國內第一個系統化培育試管嬰兒胚胎師的專業訓練學程，為國內高科技產業人才培育建立系統，促進國際競爭力。
呂仲浩博士也表示，修習此學程考核成績優異者，除了給予試管嬰兒胚胎師種子培育計畫學程核可證明，還有獎學金，在畢業後還有可優先錄取胚胎實驗室胚胎師。
呂仲浩博士也冀望，透過此創舉能將學術資源與臨床實務應用進行更緊密的結合，驅策生殖醫學產業發展，進而培養符合產業所需的高端生殖科技人才，持續提升台灣生殖醫學產業軟實力，拓展國際競爭力，並為台灣孕育更多健康的下一代盡一份心力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56480
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