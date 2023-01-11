「XD千元假鈔」流竄！檢警逮2嫌扣押大批假鈔 聲押獲准
農曆春節將至，市面上驚傳假鈔流竄，從雲林到桃園，多縣市陸續傳出有攤商受害，且假鈔序號相同是「HR484268XD」。雲林地檢署高度重視這起假鈔案，組成專案小組偵辦，逮獲35歲張姓男子與31歲黃姓男子，並向法院聲請羈押獲准，全案將持續擴大偵辦。
編輯中心/綜合報導
據了解，這批序號「HR484268XD」的千元假鈔12月底就在彰化、雲林縣流竄，有集團在當地夜市持假鈔，以假換真兌換零錢，攤商發現受騙後立即報警。警方表示，經查看監視器畫面後，已鎖定犯嫌，而專案小組先抓到使用假鈔的張男，接著再循線逮回上游黃男。
檢方表示，查扣60張序號「HR484268XD」的千元假鈔，假鈔由黃男提供給張男，張男再持假鈔向外送員、攤商、計程車司機等被害人付款，讓假鈔流入市面。
而張男與黃男因惡性重大，檢方訊後向法院聲請羈押獲准，全案將持續擴大偵辦。中央銀行也再次呼籲民眾拿到鈔票時，記得「看一看、摸一摸、轉一轉」的辨認口訣，以免上當。
看一看：鈔券左半部迎光透視會有水印浮現，右下角在傾斜時則會出現，隱藏數字
摸一摸：觸摸鈔券面額數字與文字，可以感覺到凸起的墨紋
轉一轉：輕轉鈔券，安全線和左下角面額數字會隨，角度不同變換顏色。（編輯：倪浩軒）