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2021年來首見2例腸病毒併發重症！　疾管署揭「警覺病徵」快送大醫院

2021年來首見2例腸病毒併發重症！　疾管署揭「警覺病徵」快送大醫院
2021年來首見2例腸病毒併發重症！　疾管署揭「警覺病徵」快送大醫院

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】冬天仍須留意腸病毒威脅！疾病管制署7日公布，國內新增2例腸病毒併發重症確定病例，分別為北部7歲男童及5個月大女嬰，為2021年來首2例確定病例。

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2例腸病毒併發重症　勿輕忽幼兒病徵

疾管署表示，新增病例中之7歲男童於去(2022)年12月16日出現頭痛、無力、噁心、想吐症狀，伴隨極輕微上呼吸道症狀，12月20日症狀持續未改善收治住院，次日出現左上肢無力、步態不穩等症狀，12月30日由醫院通報腸病毒感染併發重症，並於今(2023)年1月7日醫院上傳驗出克沙奇A2型，所幸個案經治療後病況穩定，目前已恢復正常生活。

另5個月大女嬰於12月22日出現咳嗽、有痰症狀至診所就醫，12月30日因無呼吸心跳，立即急救後送醫治療，院方通報疑似腸病毒感染併發重症，今年1月6日經檢驗確定為腸病毒D68型感染，目前於新生兒加護病房住院治療中。

5歲以下嬰幼兒為高危險群　感染7日內應注意變化

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，在嬰幼兒感染腸病毒後的7天內，家長與其他照顧者要特別注意其病情變化，如發現家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐(無故驚嚇或全身肌肉突然收縮)、持續嘔吐與呼吸急促、心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，以掌握治療黃金時間。

落實洗手五步驟　生病應在家休息

疾管署監測資料顯示，上週(2022年12月25日至12月31日)國內腸病毒門急診就診共計1,117人次，較前一週(975人次)上升14.6%，近期呈緩升趨勢，另實驗室監測資料顯示社區中仍有腸病毒活動。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，民眾應加強注意居家、學習環境的清潔，時常清洗、消毒幼兒常接觸的物品及玩具，並落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟；家中幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以防將病毒傳染給其他嬰幼兒，造成交叉感染。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56468

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