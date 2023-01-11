中醫「三九貼」抗過敏、提高免疫力　「最佳時機」看這

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冬至後小寒漸趨於大寒 呼吸道感染、過敏易發作臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主治醫師許恒壹說，尤其冬至過後的節氣，由小寒漸趨於大寒，氣溫明顯降低，對於部分體質較虛弱易過敏者，因為氣候寒冷，陽氣不足，導致氣喘、哮喘、支氣管炎、慢性支氣管炎、咽炎，以及反覆呼吸道感染過敏性疾病，非常容易發作。
「三九貼」藥物經穴位直接吸收 提高機體抗病能力「三九貼」是依據中醫經典：「冬病夏治，夏病冬治，正病正治」的理論，利用適當中藥材，加上遠紅外線或拔罐開穴法進行「經絡穴位敷貼療法」，將藥物磨粉作成藥餅，敷貼於患者背部適當俞穴上（例如：肺俞、定喘、心俞、大椎、脾俞、腎俞等），使藥物經由穴位皮膚的表面直接吸收，經由溫壯元陽，調動機體潛能，提高機體抗病與應變能力，進而達到「內病外治」的效果。
其原理是從整體角度全面綜合考慮人與環境的聯繫，它不僅只是一種特異的對某種疾病有預防作用的方法，更是兼顧全身機能調節的「扶正固本」方法。所以，適用於過敏性、氣喘或體質虛寒的民眾。作法上非常簡便，一般門診即可施行，由於不必施以針灸或口服藥物，對於怕針及服藥又有上述過敏疾病的患者相當便利。
醫療便民服務 三九貼敷貼日選擇多許恒壹表示，三九貼的敷貼時間為每年冬至次日的往後推算三個九天，所以今年三九貼時間各為111年12月31日（初九）、112年1月9日（二九）和112年1月18日（三九）。由於現代人生活忙碌，不必拘泥在這三天才作治療。
許恒壹提醒，三九貼仍有其禁忌症，凡患有心肺功能障礙、孕婦、一歲以下嬰兒、皮膚潰瘍起泡或發燒病患，是暫時不宜施予穴位敷貼法。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56461
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