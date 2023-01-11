酷航機艙起飛前冒煙！行動電源起火釀2傷 運安會決議曝
酷航TR993班機昨（10）日在跑道頭等待離場時，突發一名乘客的行動電源起火，使得機艙內竄滿白煙，2名乘客因此受傷；事後，國家運輸安全調查委員會登機勘查，並取回該航班之座艙語音紀錄器、飛航資料紀錄器以及燒毀之行動電源，並在今（11）日召開事故認定會議，決議此案因非屬重大運輸事故，後會將所蒐集資料轉予新加坡運輸事故調查局做參考。
編輯中心／綜合報導
運安會表示，民國112年1月10日，台北時間19時47分，酷航TR993航班，機上載有飛航組員2員，客艙組員4員，乘客187名，包括1名嬰兒的空中巴士A320型機，表定自桃園國際機場起飛至新加坡樟宜機場，然該機於05R跑道頭等待離場時，1名乘客的行動電源冒煙起火，造成2名乘客手部輕微燙傷及鼻樑輕微撞傷，所幸皆無大礙，而火勢經客艙組員以滅火器撲滅後，航機也返回停機坪。
運安會再接獲通報後，立即指派先遣小組2員前往桃園機場，訪談受傷乘客、駕駛艙組員及客艙組員，並對駕駛員進行酒測，另登機勘查，並取回該航班座艙語音紀錄器、飛航資料紀錄器及燒毀之行動電源，於1月11日凌晨2點帶回運安會進行下載，並在上午10點30分，依據所蒐集資料召開事故認定會議。
運安會表示，依照運輸事故調查法，重大運輸事故之範圍第1條第1項第3款以及國際民航組織ICAO ANNEX 13 附件C之原則，此案非屬重大運輸事故，非運安會調查範圍，因此會將所蒐集資料轉予新加坡運輸事故調查局，供該局後續安全參考。（編輯：林莞茜）