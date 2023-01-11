索馬利蘭孕婦難產是台灣45.7倍！嬰兒夭折更高達24倍　高醫援助醫護受訓

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索馬利蘭雙邊交流 三方攜手合作助醫護受訓臺灣在2020年2月與位於非洲的索馬利蘭開始進行雙邊交流，高醫、國合會及索馬利蘭衛生部三方攜手合作，自2021年1月起展開為期3年的「孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」，第一批8名種子教師已於今年 5月至8月新冠肺炎流行間，突破萬難來高醫受訓。第二批8名醫護理人員，也飛越八千多公里，再經過7天的自主防疫後，前不久到高醫婦產部、小兒部及護理部接受為期6週的臨床訓練。
孕產婦死亡率高 傳授照護技術盼降低死亡率據統計，索馬利蘭孕產婦死亡率為是台灣的45.7倍、嬰兒死亡率為為台灣的24倍、新生兒死亡率為台灣的1.7倍。在第二批學員開訓典禮中，高醫副院長戴嘉言表示，高醫身為大學附設醫院暨醫學中心，為善盡地球公民的責任，期望將臺灣的優秀孕產婦、嬰兒及新生兒的照護技術毫無保留地傳遞給索馬利蘭，這也是高醫繼2015年協助索羅門群島達成聯合國千禧年宣言目標後，再次呼應聯合國永續發展目標降低孕產婦死亡率及新生兒死亡率所承擔的重要任務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56404
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