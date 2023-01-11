台南路邊驚見「兩隻巨型白兔」！民眾細看笑了：出頭很多

索馬利蘭孕婦難產是台灣45.7倍！嬰兒夭折更高達24倍　高醫援助醫護受訓

索馬利蘭孕婦難產是台灣45.7倍！嬰兒夭折更高達24倍　高醫援助醫護受訓
索馬利蘭孕婦難產是台灣45.7倍！嬰兒夭折更高達24倍　高醫援助醫護受訓

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】臺灣一般家庭普遍生1-2名寶寶，在非洲國家生個10名比比皆是，但因醫療資源貧乏，難產及嬰兒夭折是臺灣的數十倍數。高雄醫學大學附設中和紀念醫院（以下簡稱高醫）在財團法人國際合作發展基金會（以下簡稱國合會）的媒合下，扮演促進索國孕產婦與新生兒健康的推手，也為國家外交盡一份心力。

我是廣告 請繼續往下閱讀

索馬利蘭雙邊交流　三方攜手合作助醫護受訓

臺灣在2020年2月與位於非洲的索馬利蘭開始進行雙邊交流，高醫、國合會及索馬利蘭衛生部三方攜手合作，自2021年1月起展開為期3年的「孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」，第一批8名種子教師已於今年 5月至8月新冠肺炎流行間，突破萬難來高醫受訓。第二批8名醫護理人員，也飛越八千多公里，再經過7天的自主防疫後，前不久到高醫婦產部、小兒部及護理部接受為期6週的臨床訓練。

孕產婦死亡率高　傳授照護技術盼降低死亡率

據統計，索馬利蘭孕產婦死亡率為是台灣的45.7倍、嬰兒死亡率為為台灣的24倍、新生兒死亡率為台灣的1.7倍。在第二批學員開訓典禮中，高醫副院長戴嘉言表示，高醫身為大學附設醫院暨醫學中心，為善盡地球公民的責任，期望將臺灣的優秀孕產婦、嬰兒及新生兒的照護技術毫無保留地傳遞給索馬利蘭，這也是高醫繼2015年協助索羅門群島達成聯合國千禧年宣言目標後，再次呼應聯合國永續發展目標降低孕產婦死亡率及新生兒死亡率所承擔的重要任務。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56404

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

中醫「三九貼」抗過敏、提高免疫力　「最佳時機」看這

2021年來首見2例腸病毒併發重症！　疾管署揭「警覺病徵」快送大醫院

冬天諾羅病毒超兇猛！8歲童發燒肚子痛　全家竟然都中鏢

十大癌症最新報告：50歲族群要注意！政府補助五癌篩檢做就對了！

我是廣告 請繼續往下閱讀