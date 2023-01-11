捐血檢驗一次看！　通過「這幾關」血液才能成功捐出

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血液安全先從採血端把關 依標準篩選捐血者「捐血前的篩選」主要是由採血課負責，民眾想要前來捐血，第一步需要進行資格審核，查詢捐血紀錄、了解上次捐血檢驗結果、捐血間隔時間等，並測量體重（女性＞45kg，男性＞50kg）、血壓值（收縮壓90-160mmHg，舒張壓50-95mmHg）。
第一步都符合捐血標準後，第二步需填寫健康問卷，了解捐血人健康狀況、旅遊史等等，民眾若由血液傳染性疾病高風險國家回國，如：瘧疾、西尼羅病毒等感染危險區域，台灣又無法規要求其檢驗，則會採取相關的暫緩捐血限制。
台北捐血中心企劃課課長劉俊宏指出，這些都是用來評估民眾適不適合捐血的方式，填寫完健康問卷後，進入面談室，還會再確認問卷上所有的問題，在這些過程中就已經有好幾個把關的動作。
面談時會再確認捐血相關注意事項，並進行體檢，測量體溫（口溫＜37.5℃）、血壓（收縮壓90-160mmHg，舒張壓50-95mmHg），以及血液檢查，包含血紅素（男性＞13g/dL，女性＞12g/dL）、血小板含量數（捐分離術血小板者需檢測，含量數應＞15萬/mm3）等等。
捐血後還需多項檢驗 NAT加入提升血品供應品質「捐血前的篩選」若都符合捐血標準，便會正式進行採血，但是這並不代表民眾捐出的血液能夠成功送往醫院幫助需要的病人，血袋要供應給醫院使用還需進行「捐血後檢驗」，這部分將會由檢驗課實驗室負責。
檢驗課會進行ABO血型檢驗、Rh血型檢驗、紅血球異體抗體篩檢、血清轉胺酶檢驗（ALT）、梅毒血清檢驗、B肝病毒表面抗原檢驗、C肝病毒抗體檢驗、人類免疫缺乏病毒（HIV）抗原及抗體檢驗、人類嗜T淋巴球病毒抗體檢驗及病毒核酸檢驗（NAT）。
血清轉胺酶（ALT）是肝細胞內的一種酵素，若是肝細胞受損，血液中ALT會上升，若ALT超過100U/L，民眾捐出的血液就不可使用，陳明鴻組長表示，ALT值主要針對B肝、C肝病毒以外的肝炎病毒，如A型肝炎或E型肝炎等等，所以與健康人ALT參考值（≦40 U/L）用意不同，數值標準就不同。
而梅毒、B肝病毒、C肝病毒、HIV病毒、人類嗜T淋巴球病毒，這5個血液傳染性病原檢測只要有一個檢測結果為陽性，捐出的血液就不可使用。此外，檢驗課還會針對B肝病毒、C肝病毒、HIV病毒進行病毒核酸檢測（NAT），若檢驗結果為陽性，捐出的血液也不可使用。
陳明鴻組長表示，過去使用酵素免疫分析法（EIA）檢測病毒感染，是以感染後個體產生的病毒抗體為主檢測，當體內病毒相關抗體未達一定數量便檢測不出感染情形，醫學上稱之為「檢測空窗期」，而NAT是直接針對病毒本身遺傳物質做檢驗，能大幅縮短檢測空窗期。
根據台灣血液基金會年報資料顯示，從102年實施NAT以來，避免了1萬2千多袋有感染風險的血品供應給臨床使用，若是沒有NAT，這些有風險的血品就會逃過EIA檢測，送往醫院，病人就會因輸血而遭到病原傳染。
捐血需要經過層層篩選、檢驗把關，最後血液才會輸入病人體內，而這些檢驗結果也會一併告訴前來捐血的民眾。陳明鴻組長特別強調，這些檢驗並不是健康檢查，而是為了檢測血液安全供病人使用的一個標準，民眾不應將捐血站當作健康檢查站，收到檢驗報告後如果有任何疑慮也應該前往醫院做進一步檢查，以確認自身健康狀況。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56382
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