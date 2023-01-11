台南路邊驚見「兩隻巨型白兔」！民眾細看笑了：出頭很多

24歲NFL哈姆林遭激烈撞擊心臟驟停　專家推估恐肇因2因素

24歲NFL哈姆林遭激烈撞擊心臟驟停　專家推估恐肇因2因素
24歲NFL哈姆林遭激烈撞擊心臟驟停　專家推估恐肇因2因素

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】美國國家美式足球聯盟（NFL）水牛城比爾隊24歲球員哈姆林（Damar Hamlin），3日比賽時因強烈衝撞導致心臟驟停，震驚體壇。據《BBC》報導，醫療專家針對哈姆林心臟驟停的原因提出兩種醫學解釋：閉鎖性損傷（Blunt Trauma）與肥厚性心肌症（Hypertrophic Cardiomyopathy, HCM）。目前外界推測比較可能的原因為閉鎖性損傷，也就是心臟遭受大力撞擊致使心臟驟停。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美式足球激烈追逐撞擊，近年來安全性備受爭議。哈姆林發生心臟驟停倒地後，現場醫療人員緊急為他實施心肺復甦術，隨後救護車開進場內，將哈姆林送往辛辛那提大學醫療中心。

幸好哈姆林經急救後已脫離險境，現在人在重症監護室，靠呼吸機輔助呼吸，但已能夠透過寫字與醫生交流。最新的醫療報告指出，哈姆林的神經似乎完好無損，肺也在逐漸癒合，有穩定的進步。NFL也宣布取消這場沒打完的比賽，不會重新舉辦。

閉鎖性損傷與肥厚性心肌症

心臟驟停指的是心臟突然停止跳動的狀況，這時大腦、心臟等各器官會因為缺乏氧氣而逐漸喪失功能、壞死。患者若無法獲得即時的醫療救助，死亡率極高。

１、閉鎖性損傷（Blunt Trauma）：

也稱為閉合性或頓性創傷，當胸部受到直接撞擊時，會導致心律不整，甚至驟停，危及生命。閉鎖性損傷的另一種可能性，是因強烈撞擊對心臟造成重大結構性損傷。目前未知哈姆林受到哪些衝撞內傷，或心臟是否有任何重大的損傷，但有專家推測閉鎖性損傷應該是他心臟驟停的主因。

２、肥厚性心肌症（Hypertrophic Cardiomyopathy, HCM）：

是一種心肌過度生長或肥大的情況，增厚的心肌會使心臟難以將血液打出，

屬於一種遺傳性心臟病。雖然患者看起來非常健康，沒有明顯的外在病徵，但只要罹患此病，連年輕運動員也有致命風險。

接種疫苗致死或運動猝死？

美國一些反對疫苗派的民眾，則將哈姆林心臟驟停的原因歸咎於接種COVID-19疫苗。雖然目前尚不清楚哈姆林的疫苗接種狀況，然而根據2016年的一項研究，僅在美國，每年就有大約100到150人在競技運動中猝死。

除了哈姆林，丹麥足球運動員埃里克森（Christian Eriksen）2021年在歐洲杯比賽中心臟驟停，醫生使用除顫器對他進行心臟電擊。從此以後，埃里克森便靠著一個叫做「ICD」的小裝置，讓心臟正常運作。

另一名足球運動員姆安巴（Fabrice Muamba）則於2012年，因心臟停止倒在球場上，經歷15次除顫器電擊才救回一命。

心電圖檢查與心肺復甦術

猝死情況眾多，年輕人心臟驟停的總稱為心因性猝死（Sudden death syndrome ,SDS）。根據統計，大約5%的心因性猝死與20%的年輕心因性猝死，經過心臟檢查結構後，仍然無法找到明確死因。

診斷心臟是否異常，最簡單的方式是進行心電圖檢查，以便確認電脈衝（electrical impulses）狀況，及時在心律嚴重失常之前進行治療。

專家呼籲，醫療緊急介入雖然能奏效，但未必能成功挽救生命。當患者失去知覺、沒有呼吸，不要花時間檢查脈搏，務必直接開始進行心肺復甦術（CPR），並通知醫療人員到場。


原文出處：

https://www.bbc.com/news/health-64154445




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56443

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

捐血檢驗一次看！　通過「這幾關」血液才能成功捐出

疫情升溫！春節前該做哪些防疫準備？　指揮中心：備妥2大防疫物資

索馬利蘭孕婦難產是台灣45.7倍！嬰兒夭折更高達24倍　高醫援助醫護受訓

中醫「三九貼」抗過敏、提高免疫力　「最佳時機」看這

我是廣告 請繼續往下閱讀