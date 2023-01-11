24歲NFL哈姆林遭激烈撞擊心臟驟停　專家推估恐肇因2因素

我是廣告 請繼續往下閱讀
幸好哈姆林經急救後已脫離險境，現在人在重症監護室，靠呼吸機輔助呼吸，但已能夠透過寫字與醫生交流。最新的醫療報告指出，哈姆林的神經似乎完好無損，肺也在逐漸癒合，有穩定的進步。NFL也宣布取消這場沒打完的比賽，不會重新舉辦。
閉鎖性損傷與肥厚性心肌症心臟驟停指的是心臟突然停止跳動的狀況，這時大腦、心臟等各器官會因為缺乏氧氣而逐漸喪失功能、壞死。患者若無法獲得即時的醫療救助，死亡率極高。
１、閉鎖性損傷（Blunt Trauma）：
也稱為閉合性或頓性創傷，當胸部受到直接撞擊時，會導致心律不整，甚至驟停，危及生命。閉鎖性損傷的另一種可能性，是因強烈撞擊對心臟造成重大結構性損傷。目前未知哈姆林受到哪些衝撞內傷，或心臟是否有任何重大的損傷，但有專家推測閉鎖性損傷應該是他心臟驟停的主因。
２、肥厚性心肌症（Hypertrophic Cardiomyopathy, HCM）：
是一種心肌過度生長或肥大的情況，增厚的心肌會使心臟難以將血液打出，
屬於一種遺傳性心臟病。雖然患者看起來非常健康，沒有明顯的外在病徵，但只要罹患此病，連年輕運動員也有致命風險。
接種疫苗致死或運動猝死？美國一些反對疫苗派的民眾，則將哈姆林心臟驟停的原因歸咎於接種COVID-19疫苗。雖然目前尚不清楚哈姆林的疫苗接種狀況，然而根據2016年的一項研究，僅在美國，每年就有大約100到150人在競技運動中猝死。
除了哈姆林，丹麥足球運動員埃里克森（Christian Eriksen）2021年在歐洲杯比賽中心臟驟停，醫生使用除顫器對他進行心臟電擊。從此以後，埃里克森便靠著一個叫做「ICD」的小裝置，讓心臟正常運作。
另一名足球運動員姆安巴（Fabrice Muamba）則於2012年，因心臟停止倒在球場上，經歷15次除顫器電擊才救回一命。
心電圖檢查與心肺復甦術猝死情況眾多，年輕人心臟驟停的總稱為心因性猝死（Sudden death syndrome ,SDS）。根據統計，大約5%的心因性猝死與20%的年輕心因性猝死，經過心臟檢查結構後，仍然無法找到明確死因。
診斷心臟是否異常，最簡單的方式是進行心電圖檢查，以便確認電脈衝（electrical impulses）狀況，及時在心律嚴重失常之前進行治療。
專家呼籲，醫療緊急介入雖然能奏效，但未必能成功挽救生命。當患者失去知覺、沒有呼吸，不要花時間檢查脈搏，務必直接開始進行心肺復甦術（CPR），並通知醫療人員到場。
原文出處：
https://www.bbc.com/news/health-64154445
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56443
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw