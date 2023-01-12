近視治療新選擇！　新一代雷射助醫師成功摘鏡

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新一代雷射引進台灣 手術精準度、安全性更提升近視雷射技術日趨進步，比起傳統雷射，新一代雷射技術提升了手術的精準度與安全性。葉威毅院長提到，SMILE Pro就是利用飛秒雷射，隔空在角膜中間最厚的基質層製作一片薄薄的透鏡，再藉由一個0.2公分的傷口，把薄層抽出來，將近視度數拿掉，新一代雷射技術最主要的優勢就是傷口小，因此術後的安全性比較高。
葉威毅院長也指出，新的雷射技術可以保留多一點的神經，跟傳統手術比起來眼睛比較不會有乾澀的問題，安全性也大幅度提升，不怕外力碰撞，隔天日常生活也不會受到影響。
而知名眼科診所黃楷涵醫師在接受新一代雷射手術後，開心的說自己不再需要每天找眼鏡。醫師也分享了自己接受手術的過程，她表示，手術過程其實相當快速，一隻眼睛只需幾秒鐘的時間就完成雷射，術後沒有什麼不舒服、不適應的地方，雖然當時看東西有點水霧感，可是隔天就沒有這個狀況，而且術後照顧超乎想象的簡單。
雷射術前檢查很重要 評估安全性、避免併發症不過想要接受雷射手術的民眾，還需要先經過醫師詳細的檢查、評估才可接受雷射治療。葉威毅院長表示，要先評估角膜厚度，有足夠的籌碼，才有辦法做切割，手術需保留一定的安全殘留厚度，才可以維持角膜的生理結構安全性，所以角膜的厚度是非常重要的。
此外，他提到還需檢查病人是否有隱藏的角膜病變，有些人角膜可能有一些隱藏的變形風險，這樣也不適合手術，再來還要評估乾眼的情況，假如有嚴重乾眼也不太適合手術，所以術前我們有一系列詳細的檢查，就是要評估病人能不能安全的做完手術，不要有併發症。
近視雷射術前評估檢查相當重要，術後照護也需特別注意，黃楷涵醫師提醒，民眾如果真的不想戴眼鏡，經過術前的檢查評估自己的狀況，並確實了解術後情形、如何照顧，都覺得沒問題的話可以來接受手術檢查，瞭解手術情況。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56494
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