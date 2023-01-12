卵巢癌患者治療福音　新型口服PARP抑制劑納健保

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逾半數患者確診已是晚期在台灣約有半數以上的卵巢癌患者發現時已是晚期，且即便手術加上化療，仍有近七成的病人會在兩年內復發。台中榮民總醫院婦女醫學部婦科主任暨中華民國婦癌醫學會理事長呂建興醫師表示，卵巢癌一旦復發過一次就會反覆復發，每次復發的間隔時間也會縮短，患者最終還是會對治療產生抗藥性。不過隨著醫療科技日新月異，卵巢癌也邁入精準治療時代，目前醫界已有標靶藥物能進行長期的維持性治療。
維持性療法可降低六、七成復發率！呂建興主任補充，所謂「維持性療法」指的是卵巢癌病患在經過手術及化療以後，再繼續使用標靶藥物，以避免或延長復發時間，臨床試驗發現，透過維持性療法，可降低六、七成的復發率。卵巢癌的維持性療法藥物主要分為抗血管新生藥物與PARP抑制劑，其中，PARP抑制劑是否有效跟基因檢測結果有關，患者必須先進行基因檢測，再依據檢測結果，若有生物標記時，再選用適合的維持性療法。
在做基因檢測時，除了檢測BRCA基因是否突變以外，還可以做同源重組修復缺失（HRD）檢測。呂建興主任解釋，在台灣約有20％的卵巢癌病人有BRCA基因突變。BRCA是一種抑制癌症的基因，主要負責雙股DNA斷裂的修補。如果BRCA基因無法正常運作會增加罹癌風險。PARP抑制劑的作用是抑制癌細胞單股DNA斷裂的修補。當單股DNA斷裂，因為有PARP抑制劑而無法修補時，就會進一步造成雙股DNA斷裂。如果腫瘤雙股DNA修補功能有問題，腫瘤細胞就會死亡。因此PARP抑制劑對於雙股DNA修補有問題的癌細胞特別有效。
新型PARP抑制劑增加服藥便利性呂建興主任提到，以往患者為了經濟考量，只能選擇特定已有健保給付的口服標靶藥物，然而這種藥物容易與抗黴菌、抗癲癇藥物、及鎮靜劑產生交互作用，飲食禁忌也較多，不僅醫師在開立處方時須多留意，病患在服用上也必須注意不能和柑橘類食物一起吃。若要自費使用其他交互作用較少的藥物，每個月僅是藥費就超過二十萬，所費不貲，對病患及其家庭來說，都是沉重的財務壓力。
針對已有BRCA基因突變的晚期卵巢癌患者，健保署已於2023年元月將新型PARP抑制劑納為第一線維持性治療藥物，患者較不用再擔心會有藥物交互作用的疑慮，因藥物半衰期較長，每日僅需服藥1次，大幅提升治療便利性，延緩疾病復發的同時，也減輕了患者的經濟負擔，嘉惠更多卵巢癌病患。呂建興主任也呼籲，女性應定期安排婦科檢查，早期發現及診斷，一旦有症狀如頻尿、腹脹、經期異常等症狀，須儘快諮詢婦產專科醫師，把握黃金治療期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56493
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