鄭明典分享西半部驚現「空污分界線」？氣象達人解釋原因
據環保署今（12）日公告，雲林以南地區清晨污染物濃度飆高，嘉義、台南、高雄湖內等地區達到「紅色警示」，中部、雲嘉南、高屏地區則為「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。中央氣象局局長鄭明典也在臉書分享全台空氣品質觀測圖，值得注意的是，台灣西半部在視覺上出現明顯的界線，彰化以南的部分為紅、橘色，彰化以北則是黃、綠色，頓時引起廣大討論，連鄭明典也驚呼：「以前沒注意過這個現象，再多觀察看看！」
記者張志浩/綜合報導
鄭明典貼文發出後，不少網友紛紛臆成因，包括「看起來正好是在火力發電廠和大肚溪上」、「中火的污染被風帶到南邊，堆積在彰化、雲林、嘉義的平地跟山區交界處。台南高雄則是在迴風區，風力較弱本地污染物不易擴散」、「現在吹東風，因為地形的關係，強烈東風把中國及台灣西南沿海的燃煤發電廠的有毒氣體捲到雪山山脈南邊的台中盆地停滯氣體。」
針對網友們的推測，鄭明典回應，近期空污較嚴重主要是台灣吹偏東風影響，西半部處背風坡，弱風處的水平及垂直擴散條件差，加上清晨北部至竹苗外海有背風渦旋生成，污染物就容易累積；至於空品觀測圖上明顯的邊界，若扯到火力發電廠有點過度解讀，雖然成因尚未有明確的答案，但推測和「測站的分布」有一些關聯。
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明也提及，圖上的邊界像是受到八卦山影響，但八卦山並非一座很高的山，真要說它阻隔空污或發電廠影響其實說不過去，因此可能是「界線北端測站較多較密集、南端測站較少」，才會讓視覺上有這樣的感覺。
至於近期空污情況，彭啟明表示，主要是近期中國境外污染、東北風和自家產生的污染物，中南部已累積不少濃度，而轉偏東風的環境，將讓北部也會受到空污影響，預期要等到下週日（1/15）鋒面通過後、風力變強，才有機會減緩。鄭明典也強調，較嚴重的空污可能還會持續2天，週末冷氣團來襲，除了風力外，降雨的多寡也是影響空汙緩解的重點。