腹膜透析結合雲端更升級！找回「腎」利人生攻略

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慢性腎臟病患者一直是免疫力低下、容易感染的族群，對於正在接受透析的腎友們更是極大的威脅。在秋冬季節，面對眾多病毒感染的風險下，如何減少不必要的外出成了關鍵。然而，許多腎友擔心使用腹膜透析，自己在家操作會洗不乾淨、沒有安全感？甚或擔心其他感染風險？其實，近年腹膜透析已經突破以往，發展成智慧電腦洗，不僅能及時將治療數據上傳，讓醫護人員隨時能遠端管理，還能揪出沒有乖乖接受治療的患者。一起來認識雲端監測讓腹膜透析更簡單！
腹膜透析的進步與改變 破除腎友擔憂一次看
高雄長庚醫院腎臟科鄭本忠醫師表示，在過去腹膜透析還是手洗的年代，需要醫護人員逐一電訪、家訪，或是病患定期回診，才能獲取透析治療數據，且病患還可能沒有照實紀錄，造成治療成效落差。現在腹膜透析的雲端監測，能讓醫護人員立即取得數據，保障腎友更即時、安心地治療。等於是睡一覺起來，所有的治療都完成，白天可以接續工作，回歸正常的生活模式。
因為腹膜透析方便操作且具安全性，就連高齡長者也可以操作沒問題！醫護端會透過衛教手板反覆教學患者及照護者。鄭本忠醫師分享，自己的病患就有很多65歲以上長者，連80幾歲的案例都有，因此多一點耐心、反覆練習操作，都是能夠學會使用腹膜透析的！
至於擔心環境不夠乾淨或是其他感染風險，鄭本忠醫師說明，除了機器本身的示警系統，在一開始教學時，就會強調「無菌」觀念。比如說，傷口照護還有管路接合與脫離時，需要戴口罩、勤洗手，使用酒精消毒，就能避免上述的情形發生。
洗完不再虛累累！殘餘腎功能很重要！
值得注意的是，當腎功能下降到需要接受透析治療時，該如何選擇合適的透析治療？特別是還有殘餘一點腎功能的腎友們，是不是更適合腹膜透析？需從自身需求，對於生活品質的要求來決定。血液透析及腹膜透析最大的差異就是一個是血；一個是水，相對來講，洗血將血液抽到體外，經過人工腎臟再回到體內，對於血壓的波動變化就會有顯著差異，所以常會聽到洗血洗到抽筋、虛累累等說法；腹膜透析除了血壓較平穩，對於保留殘餘腎臟功能（有尿）也有很大的優勢。再好的洗腎方式都比不上天然的腎臟功能，鄭本忠醫師：當病患遇到狀況，誰有殘餘腎功能，誰就能短暫度過風險，因此保留腎功能對於人體是很重要的！
遵守自我照護沒煩惱！應配合醫師持續治療
無論是選擇血液透析或是腹膜透析，都有一定的治療標準，務必遵從醫護人員指導，並配合正確飲食習慣，限制磷與鉀還有水分的攝取，每天的運動也是不可少，只是得注意會碰撞身上導管的動作應盡量避免。鄭本忠醫師提醒，到了必須要接受透析時，應依據自己的需求與醫師討論，並好好配合醫師持續治療！
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