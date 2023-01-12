尪像韓星始源！愛雅PO「夫妻合照」放閃：我最顯瘦的穿搭
從《大學生了沒》出道的女星愛雅（張艾亞）去年嫁給神似韓星始源的圈外前男友「Ｗ先生」，兩人舊情復燃不到一年，便決定一起邁入人生的下個階段。她相當保護先生的隱私，從未曝光過先生正臉。昨（11）日，她罕見曬出夫妻正臉合照，讓大批網友被閃瞎。
娛樂中心／綜合報導
愛雅昨日在臉書以「小夫妻日常」為題發文，表示她上次其實有發過限時動態，但她怎麼看，都還是對於老公的手比了兩個讚感到很納悶，「也很開心由於老公的高壯，於是現在體重破新高的我，看起來還是非常小鳥依人。」還喊話老公：「不用減肥了啦！你是我最顯瘦的穿搭！」並在文末Hashtag「顯瘦」和「顯瘦穿搭」，大方放閃。
只見愛雅趁著等電梯的時間對鏡自拍，她頭戴精品帽子，身穿黑色毛衣、短褲，再搭配黑色長靴，露出修長美腿，而老公則是以白T、襯衫和寬褲加白球鞋的搭配亮相，雙手也和愛雅說的一樣比起兩個「讚」，俏皮又可愛。雖然這是夫妻「正面合照」，不過愛雅仍貼心地在老公的臉上後製了一個小熊圖案，沒有讓老公長相「完全」曝光。
貼文一出，網友也紛紛留言，「好幸福」、「這也是夫妻倆逗趣可愛的一面，恩愛宜人，幸福美滿，但是老公依舊選擇不露臉，羞澀可愛，害羞的大男孩」、「最Q身高反差萌」、「很適合的一對」、「愛雅，看你的身材！還是很瘦呀！不會胖啦」、「好想看老公的廬山真面目」。（編輯：郭佩蓉）