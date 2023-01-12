電動車巷碰撞！Gogoro側柱卡進特斯拉底盤 警千斤頂支援
台北市士林區天母派出所日前獲報，天母東路69巷口發生交通事故影響出入，2名員警到場後，見1台特斯拉Model S和Gogoro電動機車發生擦撞，機車側柱因此插入特斯拉車尾底盤，導致2輛車卡死無法動彈，阻礙交通，警方只好使用千斤頂，特斯拉車身頂起，費時40分鐘，終於將gogoro車身移出，排除現場車流堵塞狀況。
編輯中心／綜合報導
事故發生在本（1）5日14時許，據了解，當時紅色特斯拉行經天母東路附近一處小巷時，準備倒車停進路邊停車格，沒想到卻和後方的Gogoro電動機車發生碰撞，電動機車因此捲入特斯拉的車尾，不偏不倚側柱直接卡進底盤，兩車因而無法動彈、分開。
天母派出所警方接獲消息指出，有故障車停在中間妨礙交通，遂帶著千斤頂前往現場，並將特斯拉車身頂起，再拉出gogoro，整個過程費時40分鐘才順利排除現場狀況，萬幸的是，兩名車主均未受傷，更多次向員警協助道謝並對造成交通堵塞深表歉意，後續肇事責任歸屬和車損賠償，還有待後續交通分隊協助釐清、處理。
士林分局再次呼籲，用路人行經巷內狹小道路，因視野不佳而影響行車安全，務必減速慢行。尤其機車族遇標線、水溝蓋、積水處易失控打滑，應與前車保持足夠安全距離，轉彎時提前打方向燈，並確實查看後方來車，以確保行車安全。（編輯：林莞茜）