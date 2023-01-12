「魔獸」新莊追星韓團The Rose！低調進VIP包廂看演唱會
南韓樂團The Rose 11日首度訪台在新莊開唱，演出吸引不少名人到場，包含「魔獸」霍華德、吳卓源、陳芳語、ØZI等歌手，據悉魔獸怕模糊焦點，刻意開場才入場，全程待好待滿。The Rose演出前忙裡偷閒，品嚐台灣聞名小吃，當吃到豬腳、海蜇皮，興奮表示：「是完全沒吃過的味道，特別好吃！」
記者陳雅蘭/台北報導
The Rose由吉他手金佑星、鍵盤手朴洮儁、鼓手李河寯、貝斯手李載炯4人組成，他們顏值高且才華洋溢，一手包辦樂團作詞、作曲，2017年發行《Sorry》單曲正式出道，初試啼聲意外獲得歐美等國際粉絲關注，並榮登美國iTunes的韓國流行音樂榜單，在歐美各國的音樂榜單名列前茅。
The Rose首次來台開唱，他們演出前興奮大喊：「很多人留言邀請我們來台北，現在，我們來了！」成員第一次來到台灣，難敵美食誘惑，指名要喝道地的珍珠奶茶，一抵台就直奔餐廳大啖麻辣鍋、台菜料理豬腳、海蜇皮，感受台灣聞名世界的美食文化。
團員評價台灣美食，驚喜表示是完全沒吃過的味道，特別好吃。The Rose也非常期待能去台灣夜市走走，感受在地人文風情。說到最想合作的台灣藝人，主唱金佑星點名歌手ØZI，表示相當欣賞對方的音樂，而且兩人隸屬同一家海外經紀，希望能有機會可以嘗試各種合作。
演唱會上，金佑星、朴洮儁大撩台灣粉絲，以中文表示「你們好可愛！」粉絲回應：「嫁給我！」現場笑料滿滿。演出最後，The Rose感動對歌迷喊話：「希望還有機會再見到大家，我會想念你們的聲音、表情，下次微笑再見！」