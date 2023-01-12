糞便檢查「潛血陽性」大腸癌、死亡風險高！醫示警：大腸鏡檢查非做不可

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家醫科主治醫師洪暐傑在臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》說明，這裡提到了2個重點：
1. 吃血類的食物會不會影響到糞便檢查結果;
2. 糞便潛血陽性是否重做一次就好？
糞便潛血檢查方式
關於糞便的檢查方式有2種，一種叫做化學法，一種叫做免疫法，化學法的方式會被含血的食物、鐵劑、阿斯匹靈等等這些影響，造成檢查結果是假的陽性(偽陽性)；另外免疫法是針對人體的血紅素來進行偵測，因此比較不會被食物給影響，目前國民健康署的大腸癌篩檢就是採用免疫法。
糞便潛血陽性要做大腸鏡追蹤
阿北的另一個問題是糞便潛血陽性是不是重做一次就好，洪暐傑表示，這個問題的答案是「不行」，目前醫學的建議是就算是重作好幾次，3次糞便檢查裡面只要有1次是潛血陽性反應，也是建議要做大腸鏡檢查。
以下是潛血陽性應該做大腸鏡的原因：
1. 糞便潛血陽性的人，每20位就會有一個是大腸癌；
2. 糞便潛血陽性的人，每2位就會有一個會有腺瘤；
3. 大腸息肉切除可以避免息肉從腺瘤變成大腸癌的機會；
4. 有進行糞便篩檢搭配後續大腸鏡追蹤的話，可以減少16%大腸癌所造成的死亡率。
綜合這4個重點，糞便潛血陽性搭配大腸鏡檢查，可以檢查出一定比例的大腸癌，並且有一半機率發現大腸腺瘤的息肉，當下切除可以減少後續變大腸癌的機率，整體來說可以減少死亡率。
根據數據顯示，大腸癌的病患，糞便檢查潛血陽性的機率大約落在55-92%，以平均70%左右計算，這概念是大腸癌的病患10位中有3位糞便檢查是正常的，換句話說，即使是大腸癌病患，再次檢查有30%可能會出現假的陰性(偽陰性)，若因為再次檢查陰性就輕忽不做大腸鏡的話，後續大腸癌的機率並不低的，所以建議只要有1次糞便潛血檢查陽性，應該要做大腸鏡追蹤。
案例中的阿北最後想了很久，表示要離開診間再想想，坐在診間外面大約2小時後，阿北一副一去不復返的臉說「醫師，不然我做大腸鏡檢查好了」。大腸鏡檢查結果發現了一顆0.8公分的息肉，切片的結果是腺瘤，阿北看到這個結果，轉頭很開心地對著陪同來看診的阿嬤說「我跟你說，大腸鏡真的沒什麼啦，做這個很簡單的，不用怕啦」！
本文經 洪暐傑醫師 臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》授權報導
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