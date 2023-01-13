文山坊攝影及繪畫展起跑！　盼精神康復者去污名

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精神康復者去污名 提升社區精神健康識能臺北市立聯合醫院松德院區職能治療科李淑君主任表示，多年來松德院區專精於精神醫療領域，並同時創新許多精神康復者去污名(de-stigmatization)作為，以提升社區精神健康識能。
所謂的污名，是指人們對特定族群貼上某些標籤並概括整個族群的特質，而忽略了解族群內的多樣化及其他可能性；就如同提及精神疾病，多數人們會最先聯想到的是「瘋子」或是「具有攻擊性」等用詞。在媒體上也常見到此類具有強烈刻板印象的標題及回應，卻忽略了精神疾病患者族群內在的差異性以及正向特質的一面。
建立不恐懼、不排斥的社會 文山坊展出攝影及繪畫成果文山坊積極透過實體及新媒體的社區融合及公益演出等活動走進社區，讓更多社區民眾可認識精神康復者，以建立一個「不恐懼」、「不排斥」的友善社會；更提升精神康復者在社區中塑造屬於自己的角色。
今年，文山坊將結合精神康復者的攝影及繪畫成果，在本坊1樓文山小棧展出。熱情邀請社區民眾走入文山坊，更認識精神康復者。
分級式復健治療提升自信 去汙名UPUPUP文山職能工作坊負責人暨職能治療師蘇俊瑞表示，職能治療(Occupational Therapy)在全人照護的理念下，藉由各類分級式復健治療活動（如本次畫展），協助轉變精神康復者的意志、習慣、表現及環境來提升生活適應能力，逐步恢復自信並激發其正面的自我形象。希望不久的將來，不論在虛擬與實體的社會中，都有精神康復者正面形象，精神疾病去汙名UPUPUP。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56459
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