一窺早年醫師娘日常　手術縫合、打針包藥親上陣

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留學日本花嫁學校「我何其幸運有一位不平凡的母親！」張明志發表著作《菊子‧客家庄的醫生娘》，描述母親「菊子」出生於屏東客家地區的優渥家庭，日據時代留學日本花嫁學校，修習家政、服裝設計、烹飪與插花等技藝。雖遭遇第二次世界大戰與高千穗丸船難，仍平安返家，並嫁給學醫的客家夫婿，開啟醫生娘的新人生。
手術縫合技術熟練二次世界大戰結束，台灣光復初期醫護人才與資源極度不足，全台醫師不到2百人。當夫婿往返各地看診忙不過來時，嫁醫學醫的菊子便扮演起醫療行政、打針包藥、手術縫合、傷口包紮護理的多重助手角色。且菊子外科縫合技術細緻，一層一層細心縫合，以防止死腔的發生，避免滋生細菌感染，加上貌美又親切，深受病人肯定，還指定請醫生娘縫合傷口。
不僅如此，菊子醫生娘的廚藝也很優秀，曾獲屏東縣烹飪比賽第二名，無論是客家菜和台菜，或是日式的壽喜燒火鍋、味噌牛肉、咖哩牛、蛋包飯、炸肉唐卡茲，西式料理的法式炸丸子、歐姆蛋、炒蝸牛，通通難不倒。美味又多樣化的菜色不僅讓張明志念念不忘，菊子夫婿一輩子上館子的次數更是屈指可數。
半夜急診家常便飯當村民半夜生病，醫生酣睡之際被吵醒救命也是常見的事，這時候菊子就需要幫忙打針包藥。當時退熱藥是粉末，劑量需用砝碼秤重，依體重給予；咳嗽藥水是原汁，需加入蒸餾水或煮沸過的水稀釋5倍。
當年的國人十大死因以感染症為主，而氯黴素是一種廣效性抗生素，用於治療腦膜炎、霍亂、傷寒和厭氧菌感染。許多村民看病，就希望醫生來一針氯黴素，才會安心回家。這種迷信特效藥的情況，也造成2、30年再生不良性貧血，骨髓無法造血的隱憂。因此自民國70年後，除了腦膜炎和極難治療性傷寒外，氯黴素都被禁止使用。
經歷波瀾人生謝幕台灣社會逐漸從農業、工業，進展至資訊社會，台灣醫療也從小診所、綜合醫院進展到大型醫院，民眾的就醫便利性與醫療品質逐漸改善。然而，鄉下人的純樸也逐漸消退了！有些病患病情嚴重，在地照護的家屬都知道難以治療、心裡有所準備，但住城市的兒子回來後就提出醫療過失賠償，想息事寧人的醫療院所只好被迫私下和解，大多為喪葬補助。
走過烽火動盪和台灣經濟起飛的時代，菊子醫生娘見證了本土醫療的演變、醫療品質進步、也感嘆於醫療糾紛與鄉下純樸人性的消退。在夫婿車禍往生後，菊子生活驟失重心，幸而慢慢調適，晚年生活由絢爛回歸平靜，更因罹癌後體悟人生，與兒子們共同追尋佛法真理，最後結束精彩又波折的一生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56521
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