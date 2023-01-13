戰「疫」後的毛孔粗大與痘疤　UP雷射協助重建

我是廣告 請繼續往下閱讀
口罩痘原因尚待確認 治療效果差異大醫美診所院長李杰年表示，口罩是否增加痘痘機率，目前學界尚有爭議，但臨床上的確見到許多病例。推測口罩帶來的悶熱環境，導致特殊菌種大量生長，在側臉、脖子等處產生反覆慢性發炎，幾乎無法自癒。此類痘痘傳統抗菌療法常無法看到顯著效果，需依照醫師經驗使用其他類型的口服與外用藥品組合。
時間越長越危險 發炎天數是關鍵痘疤類型繁多，但可簡單分為色素型與凹坑型兩種。色素型指是痘痘退去後留下的紅色、紫紅色或咖啡色的皮膚區塊，在控制好痘痘後快則三個月，慢則8-12個月會自行消去，也可利用雷射療程加速代謝；凹坑型痘痘則是永久存在皮膚上，類似於手術疤痕。
口罩多年，若痘痘問題一直持續不斷，便有形成痘疤的危險。李杰年醫師說明，一兩周內消退的痘痘，基本不會形成嚴重痘疤，然而若是超過兩周，甚至半年至一年以上，由於菌種不斷發炎，破壞肌膚膠原蛋白與基底層，發炎穩定退下後幾乎都會形成永久性凹疤，治療上就要考慮使用UP雷射這種破壞重生的機種。
▲醫美診所院長李杰年
雷射聚焦破壞重生 UP雷射深入病灶痘疤治療的選項中，狀況較不嚴重的，市場上常使用皮秒雷射加聚焦透鏡或飛梭雷射來治療，但如果凹疤比例太高或太嚴重，此時市場同類型機器中治療深度較深、脈衝時間較短的UP雷射，是良好的選擇。
UP雷射利用汽化組織，瞬間產生高熱蒸發水分的機轉，讓治療部位收縮，凹洞口徑變小，進而造成組織重生，改善痘疤。面對更深的痘疤，如難纏的冰鑿型痘疤，李杰年院長表示，由於UP雷射有特殊小光點治療探頭，加上深度足夠，效果比起其他機器好很多，若能搭配點酸治療，更能有令人驚豔的效果；亞洲人種在治療痘疤時比白人容易反黑，而UP雷射較短的脈衝時間，熱傷害較小，更讓反黑風險大幅降低。
毛孔粗大一併解決 協助凹坑緊縮復原除了痘疤之外，UP雷射也具有疤痕（如蟹足腫）治療、老人斑、除痣、磨皮等其他應用，細紋處理、毛孔縮小更是效果顯著。市面上常以皮秒雷射輔以聚焦探頭的療程來處理毛孔問題，在大多情形下一般毛孔效果均不錯，但如果毛孔問題持續多年，甚至已有坑洞化的現象，此時UP雷射會是較佳的選擇，能進行與痘疤治療相同的汽化過程，帶給患者低疼痛與低傷害的緊實肌膚。
強力武器好運用 以下幾點要避免李杰年院長強調，痘痘與痘疤問題同時存在時，先治療好/穩定住痘痘的狀態，才開始處理痘疤，如同打仗結束後，再開始戰後重建，才是最好的方式。而UP雷射屬於破壞新生療程，術後要特別注意保濕與適度防曬。
因UP雷射屬於能力強的武器，若是本身膚況狀態良好，單純希望更上層樓，不一定需要用到這麼強的療程，可先以其他療程改善；而孕婦因賀爾蒙的變動造成的皮膚問題，建議孕期結束後再一次處理。
總而言之，配合皮膚科醫師正確診斷，選擇適合的療程，才能得到符合想像的治療結果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56508
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw