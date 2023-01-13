18次申請假釋遭駁！惡龍張錫銘怒提釋憲 憲法法庭不受理
重大槍擊要犯張錫銘，2005年遭逮後被判處無期徒刑定讞，在台南監獄服刑關押至今超過17年。而張錫銘入獄後表現正常，近年18度申請假釋均遭駁回，讓他質疑獄方有差別待遇，憤而提起行政訴訟，但行政訴訟也敗訴，張錫銘再聲請釋憲，而大法官審查庭審查後，決議不受理。
編輯中心/綜合報導
張錫銘是重大槍擊要犯之一，犯下多起綁架勒贖案，作風兇狠，還曾與警方正面駁火交鋒，當年警方為了追捕他，特別成立獵龍專案，張錫銘也因此被封為「惡龍」。不過入獄後張錫銘表現正常，張錫銘強調自己在獄中17年沒有違規紀錄，還拿過數次獎勵及獎狀，但近年18次申請假釋不得，讓他質疑自己沒有遭到公平對待。
矯正署則解釋，張錫銘為重大通緝要犯，曾逃亡海外也有組織犯罪集團的紀錄，犯行累累包括擄人勒贖、持槍殺人、縱火示威等等，嚴重危害社會安全。且張錫銘未有與被害人達成和解或賠償的紀錄，仍有繼續教化的必要。
張錫銘提行政訴訟被駁回後，再聲請釋憲，主張《監獄行刑法》中關於假釋的規定，違反憲法人身自由保障與正當法律程序原則。不過憲法法庭第一審查庭審判長許宗力、大法官林俊益及黃瑞明審理後，認為張的主張難說有何違反憲法原則而具憲法重要性，裁定不受理。（編輯：倪浩軒）