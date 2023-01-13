如何擊退難纏的多發性骨髓瘤？專家詳解照護攻略

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注意CRAB症狀！認識多發性骨髓瘤
臺大癌醫中心血液腫瘤部林耘曲醫師說明，多發性骨髓瘤是人體免疫細胞中的漿細胞所形成血液腫瘤疾病，因為生長在骨髓裡，容易侵犯身體各處，包括骨頭、腎臟等。因此出現CRAB症狀務必提高警覺：
C：高血鈣（hyperCalcemia），伴隨噁心、嘔吐、吃不下、脫水、口渴、便秘、腹痛、全身無力或意識昏迷等。
R：腎衰竭（Renal insufficiency），因為腎功能受損而出現水腫、疲倦、食慾下降、蛋白尿（小便有泡泡）、電解質失衡等。
A：貧血（Anemia），造成頭暈、疲倦、全身無力、體力下降、走動時上氣不接下氣。
B：骨頭痛（Bone lesions），當骨頭被多發性骨髓瘤侵蝕，會造成骨頭疼痛，全身骨頭都可能受到影響，最常見的是下背痛，嚴重者甚至導致壓迫性骨折或神經壓迫。
健保提供高風險基因測試 助患者選擇適合治療方式
林耘曲醫師表示，雖然多發性骨髓瘤尚無法完全治癒，但可以透過治療改善症狀，提升生活品質和存活率。目前治療藥物有四類，包含蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑、類固醇、單株抗體。
通常對於第一線的多發性骨髓瘤來說，會以三合一療法為主（蛋白酶體抑制劑＋免疫調節劑＋類固醇）。針對年紀較大的病人，會在給藥的劑量、頻率做些微調整，或是將藥物縮短成二合一，讓病人更能持續接受治療，以達到疾病控制、改善生活品質。
值得注意的是，在治療多發性骨髓瘤時，若發現患者帶有高風險基因，可能會影響治療預後。因此，也會建議進行基因檢測，幫助醫師選擇合適的藥物。目前健保有提供口服的蛋白酶體抑制劑選項，幫助基因檢測高風險族群延長無疾病惡化存活。
與多發性骨髓瘤和平共存關鍵：配合醫囑持續治療、定期檢查
林耘曲醫師分享，多發性骨髓瘤病人在診斷時是最辛苦的時期，特別是出現骨頭症狀甚或病灶壓迫到脊椎，導致下半身乏力。若是需要頻繁回診接受治療，或使用口服藥物出現副作用時，可能因而降低治療服從性。希望可以藉由多專科共同照護，讓病患能夠在一次就診後，都能獲得初步改善；也能讓病患跟照護者更有信心繼續接受治療！
不過，即使疾病已治療達到緩解，仍建議要定期追蹤檢查，可以及早發現復發跡象，以利及早治療，控制病情；一旦再出現症狀或是侵犯其他器官，可能會讓後續治療更加棘手。
最後，林耘曲醫師鼓勵多發性骨髓瘤病友及其照護者，應積極配合持續治療。無論是在用藥選擇或是治療成效有相關疑慮，都可以與醫師溝通、切勿自行停藥；也可以上網搜尋多發性骨髓瘤研究室、台灣癌症基金會或是台灣髓緣之友協會，獲得更多照護資源，幫助病患和多發性骨髓瘤和平共存。
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