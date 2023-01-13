2年已逾350起！美政府最新報告 又揭「不明飛行物」目擊
根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，美國政府辦公室12日公布1份最新報告，顯示自2021年3月以來，已收到逾350份關於「不明空中現象」（unidentified aerial phenomenon, 簡稱UAP）的通報，這些目擊事件通常被也被稱為不明飛行物（UFOs），其中大約一半至今仍無法解釋。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
報導指出，負責追蹤和研究目擊事件的五角大廈，初步將其中163起報認定為「氣球或氣球實體」，另外一些則歸因於無人機、鳥類、天氣事件或塑膠袋，但報告也提醒，初步判定並不意味著得到肯定解答或未被指認。
當中，還有約171起不明飛行物目擊事件，迄今仍未得到合理解釋，該報告聲稱，有些被目擊的UAP似乎展現出不尋常的飛行特性或性能，需要進一步分析。
簡而言之，美國情報界和五角大廈似乎仍然無法完全解釋，過去幾十年一系列神秘飛行物的目擊事件，到底是怎麼回事，報告也提到，大部分的新目擊來自美國海軍和空軍，在執行任務期間目睹了不明飛行物並通報，不過倒是沒有發生美國飛機與不明飛行物碰撞的事件。
這並非美國近年發布的第1份相關報告，在民間、國會以及政府資訊公開法規的呼籲下，美國國防及情報單位逐漸釋放有關調查內容，雖然仍未正面回應究竟有無外星生物造訪地球，但已被部分星際迷認為，是在朝逐漸公開的方向發展。