最狂過年伴手禮！開箱烤糰子禮盒：自己升火、附7種調料

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開箱：配料、工具一應俱全
從外盒來看，日系設計加上麻繩包裝，拿到手瞬間就覺得有質感。打開上蓋後更是意外驚喜，原先以為只是簡單的小炭爐及糰子材料包，沒想到足足有整排7串糰子，並搭配了4款抹醬、3款沾醬，還很貼心附上抹醬用的竹棒、用來點火的火柴盒，以及潤滑糰子、防止烤焦的兩包油包。
禮盒內容物盤點：
▪原味烤糰子7串
▪抹醬4種（紅豆、卡士達、抹茶、可可）
▪醬料4種（蜂蜜、黑糖蜜、煉乳）
▪抹醬竹棒、油包（潤滑糰子防烤焦）、火柴盒1盒
▪小炭爐（爐子、木炭）
▪使用說明書一張
試烤：最快1分鐘開烤
小炭爐作工算是精緻，拆掉底部紙板再放入木炭及網子就變身迷你炭爐。但火柴盒懷舊大於實用，劃了好幾根一碰到木炭就熄滅，最後還是得拿出打火機，三兩下就快速點燃速燃炭，大約1分鐘左右就能開烤。
適合陽台、野餐、露營場域
但要注意的是，說明書提到需在「 通風良好處」使用炭爐，實際開烤發現，就算室內很通風、且把空氣清淨機開到最強，在點燃木炭及烤糰子過程中，都會不斷冒出屢屢白煙，讓人很怕把家裡燻成燒烤店，最後還是緊急移師到瓦斯爐上開抽油煙機，跟想像中全家人圍在客廳茶几溫馨烤糰子的畫面不同。不過如果有半開放陽台的場域，或是像野餐、露營等環境就十分理想。
平均10分鐘烤好2支糰子
迷你烤網的面積不大，一次大概同時烤兩串糰子，如果事先完成退冰，大約費時10分鐘就能烤到軟Q。每顆糰子恰好是一口大小，烤好的糰子外脆內軟，可以沾抹自己喜歡的醬料，等於一串4顆就能吃到多種口味，且抹醬甜度適宜、不會太膩，整體來說就算是手殘一族，只要不至於烤焦，都能烤出好吃的日式糰子。
預購價388元、售價488元
烤糰子禮盒目前已在全台門市開放預購，1月15日起開放取貨。以價位來說，現階段祭出預購價388元很具競爭力，和市面傳統禮盒價差並不大，但卻更具創意及話題性，預計成為送禮大熱門。不過這次業者僅開放門市外送或自取，沒有想像中好買，對部份地區消費者來說購買不易。