國家醫療品質獲獎名單出爐　大獎由高雄「這2間」醫院拿下！

我是廣告 請繼續往下閱讀
年度大獎名單出爐！ 由2間醫院拿下醫策會國家醫療品質獎秉持「引領台灣醫療品質」的信念，20多年來陪伴各機構持續精進，提供豐富的資源分享平台，並擁有多元的競賽種類。本屆全國共有364個團隊，在各類競賽組別中獲得國家級榮耀的肯定。
本屆國家醫療品質年度大獎「特優機構獎」，由長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院及高雄市立小港醫院獲得殊榮。
高雄長庚醫院副院長李建德表示，醫院利用多元的品管手法培育員工品管的素養，未來會提供最優質的醫療服務給國民。
高雄市立小港醫院院長郭昭宏則表示，品質改善是全民化運動，品質沒有最好只有更好，未來醫院會藉由數位轉型、多院平台合作等打造更好的醫療品質。
醫療也要數位轉型 3醫院獲智慧醫院標章因應國家發展數位轉型策略，國家醫療品質獎透過競賽選拔出優秀、值得推廣的創新智慧醫療照護或整體解決方案，使照護流程整合能有效應用，進而引領醫療照護進入全新的服務模式。
今年臺北榮民總醫院、國泰醫療財團法人國泰綜合醫院及臺北市立萬芳醫院，運用品質管理為基礎，從臨床照護、行政管理或教學研究等各方面導入資訊科技，以提升醫療作業整體效率與安全，在智慧醫療服務發展上展現全方位亮眼成果，因此脫穎而出獲頒「智慧醫院全機構標章」。
臺北榮民總醫院陳威明院長、國泰醫院林朝祥副院長，及臺北市立萬芳醫院陳作孝院長皆在會中提到，智慧醫療因以病人為中心來思考，藉由科技提升病人安全、改善醫療品質，未來也會持續朝這方向邁進。
參與頒獎典禮的賴清德副總統會中提到，臺灣面對COVID-19打出一場漂亮的戰役，特別要感謝所有醫護人員勇敢站在第一線，照顧國民的生命安全，謝謝醫界夥伴的負重前行，在疫情期間保家衛國，讓臺灣的醫療在國際間取得亮眼的成績。
而醫策會表示，NHQA與醫界攜手打造享譽國際的醫療成就，未來亦將持續陪伴各機構提升醫療品質，打造更具有韌性的醫療系統，再創臺灣醫療的巔峰榮耀。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56517
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw