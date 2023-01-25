放大壓歲錢靠這招！ Gogoro Rewards 超狂點數購車回饋
史上最長年假到來！這10天連假爽領紅包的你，想好壓歲錢要怎麼花了嗎？台灣過新年的習俗不外乎是穿新衣、買新鞋，或是各種大吃大喝。但滿心歡喜之餘，是否也感慨近來萬物齊漲，荷包越來越瘦，現在有更聰明的消費模式，放大你手上的紅包壓歲錢！日前台灣電動機車龍頭品牌 Gogoro 聯手台新銀行發行「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」所實施的 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫，日常生活消費都能輕鬆集點，所獲得的點數 1 點相當於新台幣 1 元，可以折抵每月電池資費、 GoShare 騎乘費用。
生活中心/綜合報導
想要輕鬆累積 Gogoro Smart Points 點數，其實比你想像的還要簡單！過年期間，怎能少得了各種年節行程！像是和親朋好友相聚吃吃喝喝，到超商買福袋，點份速食套餐等...只要使用台新 Gogoro Rewards 聯名卡，全台四大超商、麥當勞、摩斯漢堡、路易莎咖啡、cama café 都能輕鬆累積點數，最高回饋 10%*。
而如果你是想要新年購新車的人，活動期間於 Gogoro 實體門市購買 Gogoro 任意車款，並使用台新 Gogoro Rewards 聯名卡付款且完成交車手續者，享最高回饋 10%*，限時再加碼贈 600 點。同時，許多人在意的資費問題，Gogoro 也替你想好了，提供電池資費最高 16%回饋，點數自動折抵電池服務費用，讓新的一年騎車再無後顧之憂！
新年新氣象，Gogoro 也在門市準備質感精美的紅包袋，以及轉印春聯，一起迎接全新的 2023，共享新春過好年（實際活動依照門市安排為主，有興趣者可洽鄰近門市）！現正加碼二月底前核卡台新 Gogoro Rewards 聯名卡，有機會免費入住五星級飯店，中獎機率翻十倍*！
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