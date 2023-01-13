「2對象」納公費補助第五癌篩檢　高達8成檢出早期肺癌

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肺癌早期偵測計畫 符合資格快檢查肺癌患者之所以存活率較低，主要原因是早期肺癌無明顯症狀，而出現顯著症狀時，診斷已多為晚期。早期肺癌（0及1期）5年存活率達9成以上，但第4期就急降至1成，不同期別的存活率差距甚大。
國民健康署參考國內外實證研究，並與相關學協會及專家多年努力合作規劃下，自111年7月1日起，開始補助肺癌高風險族群每2年1次LDCT檢查，將肺癌納入我國第五癌篩檢，補助的篩檢對象包括：
1.具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。
2.重度吸菸者：50至74歲且吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。
篩檢出早期肺癌（0及1期） 個案約占86％自111年7月1日至111年12月26日止，全國已有22,451位民眾接受檢查，並找出160名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案占86.3% (138人)，顯示LDCT肺癌篩檢確實有助於逆轉肺癌的期別分布。
而肺癌篩檢過程只要5分鐘且沒有侵入性，若能早期發現、早期治療，就不用承受晚期肺癌治療過程中的身心痛苦及龐大的醫療費用。
異常者遵循醫囑追蹤 戒菸減少罹癌風險國民健康署吳昭軍署長提醒，檢查結果疑似異常的民眾，務必遵醫囑定期追蹤，以觀察結節有無新增或變化；若經醫師確診為肺癌者，更應配合治療計畫，儘早診治，爭取較大的復原機會。
另外，根據研究顯示，吸菸者罹患肺癌的風險是不吸菸者的9倍以上，但只要吸菸者戒菸10到15年，肺癌發生機會就可減半。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56446
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