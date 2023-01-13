孩子「4現象」恐是憂鬱症上身！　總說討厭學校、沒朋友注意了

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憂鬱情緒表現多樣 不同年齡層特徵不同衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說明，兒童如出現情緒困擾，通常不是單一因素，這牽涉孩子本身的天生氣質、個性及與周遭的互動行為，如比較內向敏感的孩子，所表現的退縮行為讓大家比較不敢找他玩，他們與同學的互動往往也比較被動，因而感到孤單。
鼓勵孩子出自己感受 察覺情緒狀況陳質采醫師提醒，幫助孩子首先要覺察這樣的現象，避免惡性循環，如功課不好的學生問問題時，很容易被回應：「這題好簡單，你怎麼不會呢？」，這樣的對話對孩子並沒有幫助，反而讓他陷入自卑的情緒。因此需了解孩子學習的問題所在(是注意力不夠？還是基礎不佳？)，與孩子一起討論出解決辦法或具體的步驟、策略。
而有些孩子不太能說出自己的困擾，這可以從日常互動中鼓勵孩子多說出自己的感受，如製造親子或師生的共處討論時光，讓孩子自在的分享他的生活、想法與感受。
讓兒童了解憂鬱症 建立與人互動董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，積極的預防應該是從建立好的行為模式中做起，包含讓兒童了解到憂鬱症相關的資訊，使他能同理周圍一些困擾的同學、朋友。也需建立兒童的社交技巧，包括：打招呼、分享、輪流等，這些技巧可以幫助兒童與人互動。
另外是積極養成好的紓壓習慣，如運動，並建立自我照顧的概念，如：覺察自己的身體狀況後願意和師長說、允許自己和他人的看法有不同。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56436
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