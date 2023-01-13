巴西總統要抓內鬼！質疑有人「偷放示威者」進府

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者，8日因不滿現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）勝選就任，竟衝擊國會、總統府及最高法院，一度引起騷亂，而波索納洛也因為遲遲滯留美國未歸，引起巴西政壇及美國政界不滿，認為他不應逃避問題。魯拉12日直指安全部隊有內鬼，所以才會導致波索納洛的支持者得以擅入。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，魯拉透露，總統府大門並沒有被破壞的痕迹，懷疑是有人從內部開門，讓示威者進入，不排除有軍警人員與示威者串通，讓後者得以洗劫象徵國家權力中心的地點，揚言要剷除軍警中的波索納洛鐵粉。
魯拉也不滿為何軍方放任波索納洛的支持者，在軍方總部外紮營2個月卻沒有清場，又引述有軍方人員揚言要暗殺他的報導，質問：「我的辦公室怎可能會有想向我開槍的人？」
1名魯拉的幕僚則表示，要想從軍警中找出前總統的支持者並不容易，事態可能會變得更複雜，但已經著手調查到底是誰放示威者闖入並破壞總統府，目前的巴西政府面臨「淨化」安全部隊及追究責任人的挑戰。
大批波索納洛的支持者在8日衝擊國會大樓、最高法院及總統府，巴西警方事後拘留超過1500名示威者，最高法院也下令拘捕前司法部長兼公共安全總監托雷斯（Anderson Torres），以及巴西利亞憲兵隊長維埃拉（Fabio Augusto Vieira）。