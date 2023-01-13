過年送禮營養師推６種，黑巧克力也是健康的超級食物之一！

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嫚嫚營養師指出，民眾常送的鳳梨酥、牛軋糖、肉乾、蛋捲等，雖好吃惹人愛，不過這些點心其實都是「超加工食品」，已經過多道加工程序、看不出原本的樣貌，如同一般的洋芋片一般，特色通常會有較多的鹽、糖、調味料、人工色素、食品添加物等，最容易引起讓人在意的問題就是肥胖。
雖然過年過節吃這些，通常約僅有1-2周，影響不大，但較需要注意的在於這些超加工食物，因色香味美容易使人「糖上癮」、出現「胖子味覺」，也就是吃了著迷、養成了變胖的飲食模式，日久容易提升三高、糖尿病、代謝症候群、肥胖、憂鬱症、腸躁症、癌症、青春期哮喘等慢性疾病，因此送這些類型的伴手禮時，建議可提醒對方注意食用分量。
嫚嫚營養師也提醒，許多民眾日常吃超加工食物，也會多注意多吃蔬果原型食物，這樣的觀念雖然好，但是是一種「有比沒有好」的觀念，超加工食物對人體的影響一樣存在，只是會相較少些。以素食舉例，許多吃素的人也罹患大腸癌，常見的原因就包括常吃「炸素食」、「超加工素食」，即便平常都有吃蔬菜，也是增加了罹癌風險。
過年送禮營養師推６種，黑巧克力也是健康選項之一！
嫚嫚營養師建議，過年準備伴手禮，除了餅乾、禮盒外，也可以考慮些更健康的食物或補品。
小包裝的無調味堅果：無調味堅果也是個很好的選項，解嘴饞又富含膳食纖維等各種營養，且是優質的油脂來源。不過也因為是油脂類食物，較需注意的是食用份量，以避免油脂攝取過多，反而容易變胖、長痘痘等，膳食纖維過量也容易便秘。建議一日約1湯匙，現在也有許多分成小包裝的產品，是個不錯的選擇。而堅果也有不少調味選項，例如楓糖口味、辣味、海鹽等，是次佳的選擇，建議堅果還是以無調味的為佳。
超級食物的85%黑巧克力：黑巧克力可說是眾多受歡迎的甜點中，最健康的選項之一，被譽為超級食物、激瘦食物，不過建議選擇85%或以上，這意味著該巧克力的天然可可含量，例如85%黑巧克力帶有85%的天然可可，其他各項添加物整體僅約有15%，包含人工色素、添加糖等等，且黑巧克力也有助於抑制進食衝動，整體自然也相對健康。85%是普遍接受度較高的，90%以上可能太苦。
老少咸宜的保健食品：除了點心之外，也可以選擇全家大小都適合的保健食品、營養品，如魚油、益生菌、葉黃素，這幾個都適合應對普遍常見的文明病進行保養，例如優質油脂缺乏、飲食不佳而腸道欠佳、低頭族眼部健康欠佳等。不過營養品也須注意有些營養是適合特定族群使用，若不缺乏卻補充反而易影響健康，如鐵、鋅、有分種類的人參等，就不建議送禮。
有如濃縮雞湯的雞精：雞精可說是個在熬煮後富含小分子胺基酸的雞湯，除了營養價值高，有利恢復體力、抗疲勞、維持免疫力，也有助腸道吸收，對於年長者、胃口不佳、牙口不佳、腸道不佳者都是很好的選擇。現在也有許多網紅教學入菜的方法可參考。
富含兒茶素的茶葉：茶葉當中最知名的營養之一就是兒茶素，其為一種類黃酮素，運動前攝取有助燃脂、幫助減肥，也可穩定血糖血脂、防範慢性病，有利預防失智及癌症，也可抑制病菌，好處相當多。以發酵程度看兒茶素含量，依序為綠茶、烏龍茶、紅茶，紅茶雖兒茶素相對不高，但三者都是很好的選擇。
包裝好又健康的農特產品：農特產品也是普遍接受度高，也具有健康營養價值的選項，例如膳食纖維相當高的乾燥香菇禮盒，其也因為日曬會有更加豐富的維生素D。而新鮮的水果禮盒也是不錯的選項，大多也包裝體面。
健康就是最好的伴手禮，送禮送健康更萬事如意！
健康就是最好的禮物，準備伴手禮也可以多準備較健康的選項，而若是要準備超加工食物的伴手禮也可以酌量，更有助祝福對方身體健康、更能萬事如意！
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