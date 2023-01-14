不只中國！美國特斯拉大降價　車主抱怨「被騙」

知名電動車大廠特斯拉，近期陸續宣布部分車款大降價，結果引發已購車車主不滿，抱怨特斯拉此舉讓他們有被騙的感覺，因為降價前後的價差可達1萬3000美元（約新台幣39萬元）。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《彭博社》報導，住在美國的網頁設計師西蒙斯（Marianne Simmons），去年9月剛買了第2輛特斯拉的白色高Model Y，售價超過7萬7000美元（折合新台幣約231萬），特斯拉宣布大降價後，她對比價格，發現如果晚一點購入，就能少花1萬3000美元。
32歲的西蒙斯怒指，感覺自己被欺騙，降價幅度過大，會讓很多才剛買車的人有不好的觀感。
來自加州聖巴巴拉的切克茨（Andrew Checketts）也表示，他去年12月才剛買了輛Model Y，當時特斯拉還追著他談促銷，願意給他用3750美元的折扣，但如果他再等1個月，同樣的車就可以花更少、省更多。
報導指出，為了在需求疲軟的情況下，還能增加銷量，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）決定在美國大幅降價；而對現有客戶來說，未來若想轉售，價格勢必會因此大打折扣，甚至潛在買主也會因為價格便宜，更傾向直接購入新車，對二手車市場形成更嚴重衝擊。