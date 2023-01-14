蘇打綠直播12小時！驚喜彩蛋曝光 是「10頭身美少女」
「魚丁糸 復刻計畫 全新糸列」Vol .3《無與倫比的美麗（魚版）》以及Vol . 4《陪我歌唱（魚版）》於昨（13）日預購，為歡慶別具意義的「這天」，魚丁糸從當天中午12點開始進行12小時不間斷、直播魚丁糸的「這一天」！ 6人先分別接力直播，以觀賞魚缸視角一樣，直播團員們的日常。
記者吳雨婕/綜合報導
直播打頭陣的馨儀，化身一日社群小編，除了發文還和大家聊復刻預購、新單曲上線，更充當客服小姐回答「浮萍們」的問題，一旁加映女兒貝果吃播；小威帶著一家大小戶外野餐，直播同時不忘陪伴孩子玩樂；阿龔直接辦起線上復刻專輯音樂純享版演奏會；阿福選在自己跨界經營PARA Coffee為大家現場手沖咖啡，他透露明年20周年可望有大事情；家凱搭乘愛妻專車，分享自己去年為《關於我和鬼變成家人的那件事》做電影配樂，以及近年來熱愛的潛水活動；擔心家裡網路訊號卡卡，會沒有辦法好好跟歌迷們唱聊的青峰，特別到環球音樂進行直播，帶大家線上走訪唱片公司，介紹工作環境與好夥伴們。
很多聽完《這天（魚版）》數位單曲的人詢問「會有MV嗎？」魚丁糸揭曉當年這首歌沒有正式MV，如今在復刻計畫中同步升級拍攝了影像作品，而且是他們較少有的劇情式MV，更邀請「10頭身美少女」，因為當時發行這首歌時她只有10個月大。