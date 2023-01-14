拜登「文件門」延燒！傳有20份 史諾登：還不是真正醜聞
美國現任總統拜登（Joe Biden）近日爆出「文件門」，他於歐巴馬（Barack Obama）時代擔任其副總統的機密文件，接連在他以前使用的智庫辦公室，甚至是他位於德拉瓦州的住家被搜出。有外媒報導稱，被找到的機密文件有20份之多，已逃至俄羅斯的知名吹哨者史諾登（Edward Snowden）則認為，這些還不算是「真正的醜聞」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美媒報導，相關執法人員透露，從以拜登命名的研究中心發現了約10份機密文件，包含一些「絕密」等級，與此同時，拜登位於德拉瓦州的家中，也發現了至少10份機密文件，但沒有絕密等級。
據了解，這些文件大多是拜登於2009年至2017年，擔任歐巴馬副總統時期的，而私藏機密文件有違法之虞，前總統川普（Donald Trump）的海湖莊園就是因為涉嫌藏匿機密文件而被搜查，還因此面臨刑事起訴。
前美國中央情報局（CIA）職員，美國國家安全局（NSA）外包技術員史諾登，在推特發文打下，「真正的醜聞不是拜登從他的襪子裡拿出了機密文件，因為不幸的是他們都一直在這樣做。醜聞是美國司法部在期中選舉前1週就知道這件事，並選擇壓住這條新聞，賦予黨派優勢」。
美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）已指派獨立特別檢察官，專門調查此案，分析指出，這恐怕不利於拜登競選2024年連任。