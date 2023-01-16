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今晨8.2℃！冷氣團強襲「3階段變化」　年前這2天稍回溫

▲今（16）日持續受到冷氣團影響，氣象局發布9縣市低溫特報。（圖／NOWnews資料照，朱永強攝）
▲今（16）日持續受到冷氣團影響，氣象局發布9縣市低溫特報。（圖／NOWnews資料照，朱永強攝）

編輯中心／綜合報導

中央氣象局表示，今（16）日受大陸冷氣團影響，各地持續降溫，本島最低溫出現在新北市富貴角測站的8.2度，白天北部整天偏冷，氣溫僅13至15度，其他高溫約18至20度，清晨夜裡各地氣溫偏低，中部以北及東北部低溫12、13度，其他低溫14、15度，沿海空曠地區氣溫將再低2至3度，並針對9縣市發布低溫特報，另3縣市豪大雨特報，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區偶有零星雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

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氣象局發布9縣市低溫特報，今日基隆、台北、新北、桃園有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，連江有持續6度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率，新竹、苗栗、台中及金門有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率；同時受東北季風影響，今日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

此外，北部、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，目前宜蘭縣(龜山島)已觀測到2.5米左右的浪高，提醒海邊活動請注意安全。

氣象局指出，此波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團到週三、週四才會逐漸減弱，屆時北台灣氣溫稍回升；但週五後東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：林莞茜）

▲農曆年前冷空氣一波接一波，一圖秒懂年前天氣，提醒民眾留意天氣變化。（圖／中央氣象局提供）
▲農曆年前冷空氣一波接一波，一圖秒懂年前天氣，提醒民眾留意天氣變化。（圖／中央氣象局提供）

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