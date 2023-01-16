胎兒停止長大！《星光》歌手懷孕31週　被醫診斷1症淚崩

伊能靜突發文談單親媽媽生活感觸　「我知道現實的殘酷」

▲伊能靜發文聊單親媽媽的生活。（圖／翻攝自伊能靜工作室微博）
▲伊能靜發文聊單親媽媽的生活。（圖／翻攝自伊能靜工作室微博）

娛樂中心／綜合報導

54歲伊能靜先前發布眼眶含淚的短片，倔強表示「（眼淚）掉下來就輸了」，被聯想與小10歲大陸男星秦昊7年婚變，她事後發聲明闢謠，強調婚姻沒問題。伊能靜近日在微博發文提及單親媽媽的生活態樣，「我知道現實的殘酷，不再將生活童話，卻依然相信童話能經由自己創造」。

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▲▼伊能靜是演藝圈美魔女代表人物之一。（圖／伊能靜工作室微博）
▲▼伊能靜第二段婚姻邁入第八年。（圖／翻攝自伊能靜工作室微博）
▲▼伊能靜臉蛋、身材保養得宜。（圖／伊能靜工作室微博）
伊能靜表示，一個晚上連續看了兩部電影，都在講女人離婚後單獨撫養孩子，第一部《就在今夜》女主角的孩子都已成人，母親要學著割捨，重建自己的生活，第二部《失速母親》的女主角則周旋在失業危機、討不到贍養費、孩子還小無人託管，以及在近郊與市區工作中往返的焦慮。

對此，伊能靜指自己比較喜歡後者這部，有感而發分享心中感觸，「到了這個階段，我知道現實的殘酷，不再將生活童話，卻依然相信童話能經由自己創造」，並倡導每一個人都能體貼他人的行動力，不要因為自己的無意識造成別人的痛苦與不便，例如離開飯店前隨手打掃、整理房間，認為善念不是一種念頭，而是能將念頭化為行動，成為習慣。

此外，伊能靜透露，這兩年因為疫情很多人沒有回家過年，今年要帶女兒米粒回瀋陽和秦昊團聚，再回台北看外婆，「這一路春運，會有無數打工人長途跋涉，願我們能與路上的每一個陌生人溫柔以待，也被他人溫柔相待。」

伊能靜去年12月中返台受訪時說，秦先生在家把她照顧得很好，自己沒什麼需要操勞，可能也是歲月痕跡比較少的原因，問到上傳眼眶含淚的抖音，被聯想7年婚變，伊能靜笑說那是跟某個抖音平台有長期流量合作，所以使用排行前10的視覺效果，「那天只是想展現久違的演技，純粹就是流量置換，沒想到大家想像力很豐富，當時人在紐約日夜顛倒，一覺睡起來看到滿意外，現在都笑看人生了，都看滿淡的，自己的生活自己最知道。」

▲秦昊與伊能靜結婚5年。（圖／伊能靜微博）
▲▼伊能靜表示，到了這個年紀和狀態，假如和秦昊真的發生了什麼事，自己一定會講。（圖／翻攝自伊能靜微博、小紅書）
▲伊能靜2015年與秦昊結婚。（圖／翻攝秦昊微博）
▲伊能靜（前）與秦昊吃宵夜，享受兩人時光。（圖／伊能靜小紅書）
談到和秦昊的相處，伊能靜表示：「他就是把愛默默放心裡的金牛座，8年都很包容我上竄下跳、做事比較隨心所欲，現在米粒也小學了，我們有很足夠的默契，他允許我做自己，我也允許他做自己，彼此是很好的戰友。」伊能靜說到了這個年紀，要是有什麼消息她都會分享，與秦昊就是普通夫妻，聊孩子、孝順父母，都是柴米油鹽醬醋茶的事而已。（編輯：楊穎軒）

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