伊能靜突發文談單親媽媽生活感觸　「我知道現實的殘酷」

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，伊能靜指自己比較喜歡後者這部，有感而發分享心中感觸，「到了這個階段，我知道現實的殘酷，不再將生活童話，卻依然相信童話能經由自己創造」，並倡導每一個人都能體貼他人的行動力，不要因為自己的無意識造成別人的痛苦與不便，例如離開飯店前隨手打掃、整理房間，認為善念不是一種念頭，而是能將念頭化為行動，成為習慣。
此外，伊能靜透露，這兩年因為疫情很多人沒有回家過年，今年要帶女兒米粒回瀋陽和秦昊團聚，再回台北看外婆，「這一路春運，會有無數打工人長途跋涉，願我們能與路上的每一個陌生人溫柔以待，也被他人溫柔相待。」
伊能靜去年12月中返台受訪時說，秦先生在家把她照顧得很好，自己沒什麼需要操勞，可能也是歲月痕跡比較少的原因，問到上傳眼眶含淚的抖音，被聯想7年婚變，伊能靜笑說那是跟某個抖音平台有長期流量合作，所以使用排行前10的視覺效果，「那天只是想展現久違的演技，純粹就是流量置換，沒想到大家想像力很豐富，當時人在紐約日夜顛倒，一覺睡起來看到滿意外，現在都笑看人生了，都看滿淡的，自己的生活自己最知道。」
談到和秦昊的相處，伊能靜表示：「他就是把愛默默放心裡的金牛座，8年都很包容我上竄下跳、做事比較隨心所欲，現在米粒也小學了，我們有很足夠的默契，他允許我做自己，我也允許他做自己，彼此是很好的戰友。」伊能靜說到了這個年紀，要是有什麼消息她都會分享，與秦昊就是普通夫妻，聊孩子、孝順父母，都是柴米油鹽醬醋茶的事而已。（編輯：楊穎軒）