LaLaport親子友善亮點！全台最大阿卡將、MUJI優惠曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
「akachan honpo阿卡將本舖」自2017年登台後，相繼開設165坪秀泰樹林店、203坪明曜店；瞄準中部消費潛力，台灣3號店進駐「Mitsui Shopping Park LaLaport」南館3樓，台中首家門市一舉打造277坪全台最大店，提供一站式購物體驗。貼心規劃母嬰生活需求場景與主題，分設「戶外」、「室內」、「家居服」、「外出服」、「孕媽咪」、「衛浴・飲食」、「遊樂・益智」共七大區域，日本直送包括獨家商品在內，嚴選約7,800種超夯熱銷明星商品，款式最齊全。
首創「MikiHouse HOTBISCUITS」店中店及「微笑活動室」
以「微笑育兒」為宗旨的阿卡將本舖，店內處處是亮點，超寬敞走道即使雙向嬰兒車一起走過也不會感到擁擠，全店電線不落地、沒有釘書針等危險物品；並全台首創「微笑活動室」，方便舉辦各類型媽媽教室、生日會等母嬰活動。「阿卡將本舖 LaLaport台中店」更首創明星店中店，設置人氣品牌「MikiHouse HOTBISCUITS」專區；還首賣成長椅等商品。據了解，「akachan honpo阿卡將本舖」親送店內超受歡迎的「袴連身衣」，給搶先開逛的藝人黃子佼，身為新手爸爸的他，還買了兔子裝準備過年好好打扮愛女「玉米」呢。
開幕首3日不限金額結帳95折！再享滿額贈 首月指定人氣商品最低優惠5折起
「阿卡將本舖 LaLaport台中店」歡慶開幕，首3日全館不限消費金額結帳就享95折，凡單筆消費金額滿600元即贈「阿卡將本舖限定-野餐墊」1個（每日限定300名）；春節初一至初三，只要單筆消費滿600元，就可將「阿卡將本舖限定-帆布袋」1個帶回家（每日限定400名）；而明星店中店「MikiHouse HOTBISCUITS 」則同步加碼，開幕日起至2/28假期，選購HOTBISCUITS商品達千元以上，分波段加贈「日本風圓扇」、「收納袋」或「尼龍手提包」等三大限量好禮（總限量350份）。
千元有找「新年限定福袋」 特定商品優惠促銷
新春前夕「阿卡將本舖 LaLaport台中店」將貼心推出「新年限定套裝組-Simple FREE福袋」，一次購足「休閒長袖上衣＋長袖T恤＋長褲 x 2件＋提袋」，消費免千元！開幕起至1月底，還將有「特定商品優惠促銷」活動，全館商品從阿卡將本舖獨家商品、嬰幼兒手推車、汽車安全座椅、季節指定服飾、新生兒禮盒、頂級紙尿褲及多款育兒雜貨都有機會划算購入。
近500坪MUJI台中地區最大店！全台首見主打在地漢方「良品市場」
台中最大500坪MUJI無印良品進駐「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」南館1樓，因緊鄰「台中人的胃」建國市場，特別以「食育良方」為主要推廣概念，打造台中最大45坪的「良品市場」，販售在台灣開發生產的食農商品，選用嘉義大學節水農作產品，中藥漢方食品級的滷包、員林百年仙草茶、茶浴包等商品，採用台中大雅的小麥釀製小麥啤酒、冷壓果汁、台式火鍋湯底等；以及MUJI無印良品選品系列「FOUND FOOD」的調味料、台灣特色食材點心等，提供近500支豐富在地優質農產品項。
「木育廣場」首度合作台灣100%製作的playme木質玩具
強調親子共育的MUJI「木育廣場」，首次攜手台灣在地廠商，導入專業兒童木製玩具和家具製造公司playme作品，供親子玩樂及販售；也提供「交換繪本」服務，每提供兩本即可換得一本現場繪本。
台中首見引進「MUJI Pocket」咖啡機與「補水站」服務
MUJI無印良品LaLaport台中店引進台中首見「MUJI Pocket」咖啡機與「補水站」服務。並於門市內打造15坪的「Open MUJI」空間，提供顧客休憩外，也能舉辦講座與手作活動。開幕首波展覽呼應過年圍爐氛圍與食育良方的主題，1/17～3/30邀請「立夫中醫藥博物館」分享「中式香料13味」特展，與顧客共享中式香料的特色與美味。
「Re Park」回收服務首度發起「保養瓶罐再生箱」
門市內的「Re Park」服務，「丹寧衣物再生箱」、「玻璃再生箱」攜手「木匠的家」關懷協會與「春池玻璃｜春室」，回收再製設計成循環經濟商品；「食物共享服務」則與「家扶基金會南台中家扶中心」合作分享給弱勢家庭；並全台首度發起「保養瓶罐再生箱」，與長期深耕資源回收利用的「大豐環保」合作，專門針對美容保養品瓶罐回收利用，達到資源循環與再生。
開幕限定優惠！導入台中唯一「自助收銀」服務
MUJI無印良品LaLaport台中店導入中部唯一的「自助收銀」服務，開幕還祭出限定優惠，1/17(二)～1/20(五)開幕首4日，凡出示MUJI passport手機APP，即享「當日單筆消費9折」優惠；1/17(二)～1/29(日)，單筆消費滿1,500元，贈「食育良方開幕獨家購物袋」一個，（恕不累贈，數量有限，贈完為止）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！