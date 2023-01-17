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LaLaport親子友善亮點！全台最大阿卡將、MUJI優惠曝光

▲台中三井「Mitsui Shopping Park LaLaport」今起試營運，日本育兒用品領導品牌「akachan honpo阿卡將本舖」開出277坪全台最大店，首創「Miki House HOT BISCUITS」店中店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台中三井「Mitsui Shopping Park LaLaport」今起試營運，日本育兒用品領導品牌「akachan honpo阿卡將本舖」開出277坪全台最大店，首創「Miki House HOT BISCUITS」店中店。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台中報導

中部首座親子型旗艦購物中心、台中三井「Mitsui Shopping Park LaLaport」今（17）日試營運，《NOWnews今日新聞》聽到媽媽們的心聲，帶大家搶先開逛親子友善焦點，日本育兒用品領導品牌「akachan honpo阿卡將本舖」開出277坪全台最大店，首創「Miki House HOT BISCUITS」店中店、並首賣成長椅等商品最齊全，並全台首設「微笑活動室」方便母嬰活動；近500坪的MUJI無印良品也是台中地區最大店，主打45坪在地漢方「良品市場」，2大全台首見新服務曝光。

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「阿卡將本舖 LaLaport台中店」開出277坪全台最大店

「akachan honpo阿卡將本舖」自2017年登台後，相繼開設165坪秀泰樹林店、203坪明曜店；瞄準中部消費潛力，台灣3號店進駐「Mitsui Shopping Park LaLaport」南館3樓，台中首家門市一舉打造277坪全台最大店，提供一站式購物體驗。貼心規劃母嬰生活需求場景與主題，分設「戶外」、「室內」、「家居服」、「外出服」、「孕媽咪」、「衛浴・飲食」、「遊樂・益智」共七大區域，日本直送包括獨家商品在內，嚴選約7,800種超夯熱銷明星商品，款式最齊全。

首創「MikiHouse HOTBISCUITS」店中店及「微笑活動室」

以「微笑育兒」為宗旨的阿卡將本舖，店內處處是亮點，超寬敞走道即使雙向嬰兒車一起走過也不會感到擁擠，全店電線不落地、沒有釘書針等危險物品；並全台首創「微笑活動室」，方便舉辦各類型媽媽教室、生日會等母嬰活動。「阿卡將本舖 LaLaport台中店」更首創明星店中店，設置人氣品牌「MikiHouse HOTBISCUITS」專區；還首賣成長椅等商品。據了解，「akachan honpo阿卡將本舖」親送店內超受歡迎的「袴連身衣」，給搶先開逛的藝人黃子佼，身為新手爸爸的他，還買了兔子裝準備過年好好打扮愛女「玉米」呢。

開幕首3日不限金額結帳95折！再享滿額贈　首月指定人氣商品最低優惠5折起

「阿卡將本舖 LaLaport台中店」歡慶開幕，首3日全館不限消費金額結帳就享95折，凡單筆消費金額滿600元即贈「阿卡將本舖限定-野餐墊」1個（每日限定300名）；春節初一至初三，只要單筆消費滿600元，就可將「阿卡將本舖限定-帆布袋」1個帶回家（每日限定400名）；而明星店中店「MikiHouse HOTBISCUITS 」則同步加碼，開幕日起至2/28假期，選購HOTBISCUITS商品達千元以上，分波段加贈「日本風圓扇」、「收納袋」或「尼龍手提包」等三大限量好禮（總限量350份）。

千元有找「新年限定福袋」　特定商品優惠促銷

新春前夕「阿卡將本舖 LaLaport台中店」將貼心推出「新年限定套裝組-Simple FREE福袋」，一次購足「休閒長袖上衣＋長袖T恤＋長褲 x 2件＋提袋」，消費免千元！開幕起至1月底，還將有「特定商品優惠促銷」活動，全館商品從阿卡將本舖獨家商品、嬰幼兒手推車、汽車安全座椅、季節指定服飾、新生兒禮盒、頂級紙尿褲及多款育兒雜貨都有機會划算購入。

▲台中首家門市「akachan honpo阿卡將本舖」共277坪，首次登場「Miki House HOT BISCUITS」商品，並設置「微笑活動室」方便母嬰活動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台中首家門市「akachan honpo阿卡將本舖」共277坪，商品超齊全。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台最大阿卡將首創「MikiHouse HOTBISCUITS」店中店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台最大阿卡將首創「MikiHouse HOTBISCUITS」店中店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「阿卡將本舖 LaLaport台中店」擁有超寬敞走道、全店電線不落地等貼心服務。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「阿卡將本舖 LaLaport台中店」擁有超寬敞走道、全店電線不落地等貼心服務。（圖／記者蕭涵云攝）
近500坪MUJI台中地區最大店！全台首見主打在地漢方「良品市場」

台中最大500坪MUJI無印良品進駐「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」南館1樓，因緊鄰「台中人的胃」建國市場，特別以「食育良方」為主要推廣概念，打造台中最大45坪的「良品市場」，販售在台灣開發生產的食農商品，選用嘉義大學節水農作產品，中藥漢方食品級的滷包、員林百年仙草茶、茶浴包等商品，採用台中大雅的小麥釀製小麥啤酒、冷壓果汁、台式火鍋湯底等；以及MUJI無印良品選品系列「FOUND FOOD」的調味料、台灣特色食材點心等，提供近500支豐富在地優質農產品項。

「木育廣場」首度合作台灣100%製作的playme木質玩具

強調親子共育的MUJI「木育廣場」，首次攜手台灣在地廠商，導入專業兒童木製玩具和家具製造公司playme作品，供親子玩樂及販售；也提供「交換繪本」服務，每提供兩本即可換得一本現場繪本。

台中首見引進「MUJI Pocket」咖啡機與「補水站」服務

MUJI無印良品LaLaport台中店引進台中首見「MUJI Pocket」咖啡機與「補水站」服務。並於門市內打造15坪的「Open MUJI」空間，提供顧客休憩外，也能舉辦講座與手作活動。開幕首波展覽呼應過年圍爐氛圍與食育良方的主題，1/17～3/30邀請「立夫中醫藥博物館」分享「中式香料13味」特展，與顧客共享中式香料的特色與美味。

「Re Park」回收服務首度發起「保養瓶罐再生箱」

門市內的「Re Park」服務，「丹寧衣物再生箱」、「玻璃再生箱」攜手「木匠的家」關懷協會與「春池玻璃｜春室」，回收再製設計成循環經濟商品；「食物共享服務」則與「家扶基金會南台中家扶中心」合作分享給弱勢家庭；並全台首度發起「保養瓶罐再生箱」，與長期深耕資源回收利用的「大豐環保」合作，專門針對美容保養品瓶罐回收利用，達到資源循環與再生。

開幕限定優惠！導入台中唯一「自助收銀」服務

MUJI無印良品LaLaport台中店導入中部唯一的「自助收銀」服務，開幕還祭出限定優惠，1/17(二)～1/20(五)開幕首4日，凡出示MUJI passport手機APP，即享「當日單筆消費9折」優惠；1/17(二)～1/29(日)，單筆消費滿1,500元，贈「食育良方開幕獨家購物袋」一個，（恕不累贈，數量有限，贈完為止）。

▲近500坪的MUJI在LaLaport開出台中地區最大店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲近500坪的MUJI在LaLaport開出台中地區最大店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台首見，主打在地漢方的「良品市場」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台首見，主打在地漢方的「良品市場」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲選用嘉義大學節水農作產品，也有採用台中大雅的小麥釀製小麥啤酒等，近500支豐富在地優質農產品項。（圖／記者蕭涵云攝）
▲選用嘉義大學節水農作產品，也有採用台中大雅的小麥釀製小麥啤酒等，近500支豐富在地優質農產品項。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「木育廣場」首度合作台灣100%製作的playme木質玩具。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「木育廣場」首度合作台灣100%製作的playme木質玩具。（圖／記者蕭涵云攝）
▲MUJI「Re Park」回收服務，首度發起「保養瓶罐再生箱」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲MUJI「Re Park」回收服務，首度發起「保養瓶罐再生箱」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲LaLaport開幕限定購物袋，另有台中限定茶浴包等商品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲LaLaport開幕限定購物袋，另有台中限定茶浴包等商品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲業者表示，阿卡將眾多造型可愛的嬰幼兒服飾，是台灣父母選購節慶裝扮的熱門選擇；並透露已贈送最左側的「袴連身衣」給黃子佼愛女「玉米」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲業者表示，阿卡將眾多造型可愛的嬰幼兒服飾，是台灣父母選購節慶裝扮的熱門選擇；並透露已贈送最左側的「袴連身衣」給黃子佼愛女「玉米」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台首創「微笑活動室」，方便舉辦各類型媽媽教室、生日會等母嬰活動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「阿卡將本舖 LaLaport台中店」全台首創「微笑活動室」，方便舉辦各類型媽媽教室、生日會等母嬰活動。（圖／記者蕭涵云攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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