特企／豐邑打造五權西路最美雙地標　勇奪全國雙首獎！

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五權西路，在台中的發展史上，絕對稱得上是城市大道。除了坐擁文化中心、美術館國家級的地標，也是出入台中的門戶樞紐，所以豐邑將五權西路最重要也是最美的二個區域購地開發，繼「一即一切」後，也在七期南域、單元三、正五權西路打造第二座名宅地標「豐邑G TOWER」。
「豐邑G TOWER」坐擁超高綠覆地單元三，綿延50000多坪綠意、同步七期國際生活板塊、銜接五期公益路和八期好市多商圈，同時兼具無際綠海的市容及優越交通、鄰近科技園區的多重優勢，將是高端客競逐的頂級富域!
大基地加上超高樓層幾乎是所有豐邑房子的特色，而且隨著「國際永續」的意識，加上基地面前的五萬坪綠海優勢，「G TOWER」以27層超高樓的姿態、國際現代風格、垂直綠化設計，讓建築如同空中花園。建築規畫上注入「森林、流瀑、花園、享受」，五大極致感官基因，正門前有約200坪的樹林廣場，繁茂的植栽為這裡創造寧靜的一角，一進大門還有12米飛瀑，往地下3層的洞穴傾洩而下，磅礡的迎賓氣勢，彷彿身處山林雲氣瀰漫!進入社區，門廳挑高9米，石材鋪面彰顯氣派感，1300坪的私家後花園，還有藏在花園裡的25米標準3水道泳池盡情暢游，一回家就能森隱在這座雲瀑會館裡。
「G TOWER」│接待中心:五權西路近益豐路 線上預約：www.gtower.com.tw