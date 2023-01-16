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特企／豐邑打造五權西路最美雙地標　勇奪全國雙首獎！

▲「豐邑G TOWER」單元三，正五權西路首排，台中門戶樞紐，圖為空拍實景合成。（圖／品牌提供）
▲「豐邑G TOWER」單元三，正五權西路首排，台中門戶樞紐，圖為空拍實景合成。（圖／品牌提供）

本報訊

豐邑機構連續22年榮獲百座建築金質獎，「豐邑G TOWER」更勇奪2022年規劃設計類金質獎暨全國首獎，豐邑結合至高安全創新工法、飯店式生活享受及地標價值，讓每一座建築，都是值得珍藏的藝術品。

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建築泰斗「貝聿銘」曾說:「最美的建築，是建築在時間之上。」就如同豐邑的「一即一切」佇立在美術館第一排已有15年之久，但，歷久彌新、美麗內斂的姿態迎接著一幢幢名宅的誕生，卻毫不失色，反更顯時間之美。這與豐邑的選地哲學和把生命三元素「陽光、空氣、水」植入建築的理念有著絕大的關鍵，至今，走進「一即一切」迎接的是美術館的森綠、建築的水瀑潺潺聲，加上優雅沈穩的建築比例、一樓「豐藝館」的藝術性，名宅身價永恆彌堅。

五權西路，在台中的發展史上，絕對稱得上是城市大道。除了坐擁文化中心、美術館國家級的地標，也是出入台中的門戶樞紐，所以豐邑將五權西路最重要也是最美的二個區域購地開發，繼「一即一切」後，也在七期南域、單元三、正五權西路打造第二座名宅地標「豐邑G TOWER」。

「豐邑G TOWER」坐擁超高綠覆地單元三，綿延50000多坪綠意、同步七期國際生活板塊、銜接五期公益路和八期好市多商圈，同時兼具無際綠海的市容及優越交通、鄰近科技園區的多重優勢，將是高端客競逐的頂級富域!

大基地加上超高樓層幾乎是所有豐邑房子的特色，而且隨著「國際永續」的意識，加上基地面前的五萬坪綠海優勢，「G TOWER」以27層超高樓的姿態、國際現代風格、垂直綠化設計，讓建築如同空中花園。建築規畫上注入「森林、流瀑、花園、享受」，五大極致感官基因，正門前有約200坪的樹林廣場，繁茂的植栽為這裡創造寧靜的一角，一進大門還有12米飛瀑，往地下3層的洞穴傾洩而下，磅礡的迎賓氣勢，彷彿身處山林雲氣瀰漫!進入社區，門廳挑高9米，石材鋪面彰顯氣派感，1300坪的私家後花園，還有藏在花園裡的25米標準3水道泳池盡情暢游，一回家就能森隱在這座雲瀑會館裡。

「G TOWER」│接待中心:五權西路近益豐路　線上預約：www.gtower.com.tw

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