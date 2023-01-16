特企／集結眾人之愛！永信到宅沐浴助弱勢家庭過好年

春節將至，與家人團圓吃年夜飯，是家家戶戶最期待的盛事之一，但對許多弱勢家庭來說，看似簡單的吃飯的日常，卻是一件困難的事！永信社會福利基金會自2017年開始發起「美好食光計畫」，儘管歷經疫情，6年來不間斷，累積至今幫助856戶弱勢家庭，讓經濟不穩、三餐不定的弱勢家庭，好好圍爐安心過年！
本報訊
永信社會福利基金會執行長趙明明分享：「這幾年因為疫情影響，大環境經濟不景氣，募款著實不易。為好好善用資源及善款，年前到宅沐浴團隊透過實地訪視評估到宅沐浴弱勢家庭的需求，其中不符合中低收入戶資格條件，而無法獲得政府的資源補助者，將會優先發放物資及支持到宅沐浴經費。今年特別感謝國際獅子會300-C1區年前捐贈到宅沐浴車1輛、富宇慈善基金會及龍泉國小的公益跳蚤市集收入來捐贈弱勢家庭到宅沐浴經費，以及社會大眾捐贈春節愛心物資。透過各方資源連結挹注，讓我們能持續守護每一個弱勢家庭！除獻上春節物資之外，也讓他們能在年前能好好洗個熱水澡，在寒冬中為他們送上溫暖的祝福。」
其中，受到照護的茂伯，因罹患口腔癌合併腦溢血，也接受過永信社會福利基金會的幫忙。家屬表示：「春節快到了，謝謝你們不但爭取資源來免費幫爸爸洗澡，又送米和肉鬆的愛心禮盒，真的很感謝！ 想起爸爸還沒接受到宅沐浴服務前，爸爸因疾病關係生活已無法自理需人照顧，我只能自己照顧爸爸，一早到早餐店打工前，需將爸爸管灌餵食完再出門，每天都要趕著回家，抱著爸爸進浴室沖澡，長期下來腰都快挺不直了！有了到宅沐浴，除了讓爸爸能舒服洗個澡，我也能好好好休息、喘息一下！謝謝到宅沐浴服務團隊夥伴對我和爸爸的關懷與鼓勵，謝謝您們！能被你們服務的家庭，真的好幸福啊。」
源自日本泡湯文化的到宅沐浴車，運用組合式沐浴設備搭配三人一組的專業團隊，只要家中有1.5坪的空間，就能提供全身沐浴和泡澡服務。永信基金會在大臺中地區有三輛到宅沐浴車提供到宅沐浴服務，如有台中偏鄉部落或弱勢家庭需要免費到宅沐浴服務的民眾，歡迎來電洽詢。