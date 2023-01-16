香港電影評論學會大獎 時隔22年鄭秀文「二度封后」
第29屆「香港電影評論學會大獎」公布，《窄路微塵》張繼聰榮獲「最佳男演員」、《流水落花》鄭秀文拿下「最佳女演員」獎項。「最佳導演」由韋家輝及林森憑藉著《神探大戰》、《窄路微塵》同時獲獎，「最佳電影」獎項由張婉婷、郭偉倫聯合執導《給十九歲的我》榮獲，《神探大戰》韋家輝則是贏得「最佳編劇」殊榮。
記者黃雅琪/綜合報導
綜合港媒報導，在「最佳導演」獎項的部分，《神探大戰》韋家輝、《窄路微塵》林森競爭激烈，經歷多次討論和投票，仍然呈現相同票數沒有結論，因此最後決議兩人同時獲獎。「最佳編劇」由《神探大戰》韋家輝榮獲，同時也是他繼《大隻佬》、《神探》、《再生號》、《高海拔之戀II》、《毒戰》、《單身男女2》之後，第七度獲得該獎項。
在「最佳男演員」的部分，《窄路微塵》張繼聰、《白日青春》黃秋生、《正義迴廊》麥沛東，3人票數接近競爭激烈！經歷多次投票表決，張繼聰險勝黃秋生榮登「香港電影評論學會」影帝寶座，張繼聰獲獎後也致謝所有團隊成員。《流水落花》鄭秀文、《窄路微塵》袁澧林共同爭取「最佳女演員」獎項，最終鄭秀文勝出，這也是她自西元2001年《鍾無艷》之後，時隔22年第二度獲得影后寶座，鄭秀文感動道：「收到消息，內心感動到久久不能言語！尤其我在演戲之路，曾陷入迷惘和失意。」