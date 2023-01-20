兔年籃壇五焦點　政大拚連霸、領航猿贏不停 （下）

我是廣告 請繼續往下閱讀
前兩季戰績低迷的桃園領航猿，本季由西班牙籍卡米諾斯（Iurgi Caminos）執掌兵符，度過開季4戰3敗的小低潮，自12月4號起，超過一個月不知輸球滋味，期間席捲10連勝，締造聯盟新紀錄。
卡米諾斯上任後讓團隊緊密結合，各司其職，當家球星盧峻翔拿下12月份MVP，表現非常穩定，加上菜鳥張鎮衙、白曜誠快速成長，也讓領航猿翻身成奪冠勁旅。
兔年焦點四 UBA政治大學三連霸?
UBA政治大學本學年度尋求三連霸，預賽目前7戰全勝，已完成跨季23連勝，續寫隊史最長紀錄。而上學年度政大全學年度拿下22勝1敗，唯一敗仗來自健行科大。
本學年度政大幾乎已經是四強的保證名單，連霸之路最大的勁敵是同樣預賽7連勝的世新大學，雙方前2年都在冠軍賽碰頭，勝者都是政治大學，但本屆世新一口氣補進HBL MVP陳將双和張俊生兩名即戰力菜鳥，加上堅強的外籍生戰隊，世新也將成為政大三連霸最大的障礙。
兔年焦點五 T1聯盟明星賽
台灣職業籃球睽違20年，再度舉辦明星賽！T1聯盟2023 ALL-STAR GAME將於2月28日在台北和平籃球館舉行，除了明星賽之外，還有三分球、灌籃大賽等附加賽事，熱鬧非凡。
T1聯盟所屬球隊都將派員參與首屆明星賽票選活動，球迷可在票選網站中，依照「後場」、「前場」與「洋將」三個類別，依序選出「3位」、「2位」與「3位」喜愛的明星球員，得票數最高的5位後場球員、3位前場球員和5外籍球員，將組成最強明星賽陣容。
而桃園雲豹超級巨星霍華德幾乎篤定會是第一高票入選，他也承諾選上了就會打，但至於外界期待的超人再戰灌籃大賽，霍華德也明確表態不會參加，會全力備戰下半季。