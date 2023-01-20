林書豪「擁吻妻子」爆結婚2年！突喊話周杰倫　他回應了

兔年籃壇五焦點　政大拚連霸、領航猿贏不停 （下）

▲桃園璞園領航猿寫下最長連勝。（圖／領航猿球團提供）
▲桃園璞園領航猿寫下最長連勝。（圖／領航猿球團提供）

記者廖聿偉/綜合報導

台灣籃壇近年蓬勃發展，兩職籃聯盟PLG、T1聯盟良性競爭，SBL也持續變革，推陳出新，加上「魔獸」Dwight Howard重磅加盟、空降台灣，林書豪也有很大機會在本季降臨台灣，兔年勢必熱鬧非凡，《NOWNews》也特別整理出兔年台灣籃壇的五大焦點，以饗讀者。

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兔年焦點三　領航猿10連勝過年

前兩季戰績低迷的桃園領航猿，本季由西班牙籍卡米諾斯（Iurgi Caminos）執掌兵符，度過開季4戰3敗的小低潮，自12月4號起，超過一個月不知輸球滋味，期間席捲10連勝，締造聯盟新紀錄。

卡米諾斯上任後讓團隊緊密結合，各司其職，當家球星盧峻翔拿下12月份MVP，表現非常穩定，加上菜鳥張鎮衙、白曜誠快速成長，也讓領航猿翻身成奪冠勁旅。

▲政治大學挑戰三連霸。（圖／大專體總提供）
▲政治大學挑戰三連霸。（圖／大專體總提供）
兔年焦點四　UBA政治大學三連霸?

UBA政治大學本學年度尋求三連霸，預賽目前7戰全勝，已完成跨季23連勝，續寫隊史最長紀錄。而上學年度政大全學年度拿下22勝1敗，唯一敗仗來自健行科大。

本學年度政大幾乎已經是四強的保證名單，連霸之路最大的勁敵是同樣預賽7連勝的世新大學，雙方前2年都在冠軍賽碰頭，勝者都是政治大學，但本屆世新一口氣補進HBL MVP陳將双和張俊生兩名即戰力菜鳥，加上堅強的外籍生戰隊，世新也將成為政大三連霸最大的障礙。

兔年焦點五　T1聯盟明星賽

台灣職業籃球睽違20年，再度舉辦明星賽！T1聯盟2023 ALL-STAR GAME將於2月28日在台北和平籃球館舉行，除了明星賽之外，還有三分球、灌籃大賽等附加賽事，熱鬧非凡。

T1聯盟所屬球隊都將派員參與首屆明星賽票選活動，球迷可在票選網站中，依照「後場」、「前場」與「洋將」三個類別，依序選出「3位」、「2位」與「3位」喜愛的明星球員，得票數最高的5位後場球員、3位前場球員和5外籍球員，將組成最強明星賽陣容。

而桃園雲豹超級巨星霍華德幾乎篤定會是第一高票入選，他也承諾選上了就會打，但至於外界期待的超人再戰灌籃大賽，霍華德也明確表態不會參加，會全力備戰下半季。

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