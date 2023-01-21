NBA／James可以打中鋒　但湖人應該這樣使用他嗎？

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事實上在冠軍賽季中，湖人也很多次改變了他們的先發陣容，這不是Frank Vogel或Darvin Ham的問題，而是他們的陣容實在太過畸形，由於薪資壓力大、又沒有足夠籌碼來完成補強，這支球隊一直缺乏兼具射程和尺寸的鋒線，可是無論是James還是Anthony Davis，都更喜歡在小球陣容中打球，因為擁有空間他們對於禁區的衝擊才能被最大化。
在2019-20賽季，湖人擁有一些很棒的防守球員，因此他們在季後賽還是能夠靠著打轉換以及巨星能力來解決半場進攻不夠出色的問題，但在Westbrook加入之後，這樣的情況更嚴重了。
湖人從上個賽季某個時刻開始就不太用傳統中鋒了，並且熱愛在關鍵時刻越打越小。本來在Davis願意時，他應該是聯盟中最棒的小球內線——因為他在能完成換防的同時，可以利用自己在禁區的破壞力摧毀幾乎所有小球內線。
但Davis並不喜歡擔任正統的五號位，而且他總是在受傷，所以當他缺席時，James常常不得不頂上這個位置。儘管已過巔峰，但後者依然可以在許多夜晚中成為場上最好的球員，在1月13日輸給獨行俠的比賽後，他在度過38歲生日後場均出賽39.6分鐘，可得到35.2分10.4籃板8.2助攻。
James近年改變了自己的比賽方式，打得更加聰明，出手更多三分球、更常使用三威脅、增加假動作比例來攻擊油漆區，這讓他依舊保持了很高的得分效率。然而他再也無法像2013年一樣從1守到5了，你可以要求他在一場比賽中做好很多事，但不能要他做好所有事，在進攻端全能的代價是在防守端降低移動和某些時候的專注力缺失。
James對於打到5號是有所抱怨的，雖然他強調自己為了贏球可以扮演任何角色，但這肯定不是長久之計，這還只是賽季之初。他生涯總出賽時間和腹股溝的傷勢，都潛在炸彈，湖人承擔不了這風險。
在Anthony Davis「再次」受傷，且他們沒有解決Russell Westbrook和陣容問題的情況下，如今湖人戰績19勝23敗，依舊沒有掉出競爭季後賽的行列。我們不會對此感到驚奇，多年來James已經證明自己是NBA史上最能提升球隊下限的球員，既然他能帶領2018年的克里夫蘭騎士進入到總冠軍賽，誰說不可能帶領這支湖人進入西區前8呢？他的全能是所處球隊最大的倚仗(Erik Spoelstra說他最遺憾的就是沒能在詹皇熱火時期解鎖他的所有可能)。
Draymond Green能完成的事，LeBron James當然也都可以做到，他隨時都能在禁區扛30分鐘，但前提是你只要求他完成Green所做的事。若同時要他做好Green和James的工作？或許他也有能力，但勢必將他處於一個高CPU使用率的狀況，而這麼做是有風險的。
打小球中鋒會讓James在防守時過度被消耗，而且如前所述：他正在老化，需要有更好的球場空間去得分，而讓他打中鋒會讓他遠離那個位置，球隊可能短時間能拿到一點甜頭，但長時間必定弊大於利。
如今，溜馬已經準備好了，Myles Turner和Buddy Hield也是，湖人必須要在交易截止日前做出決定，在聯盟你必須全力以赴，妄想肩得魚與熊掌的事往往最終結果是兩者皆空。事實上他們應該在更早之前就思考好這件事。
如今湖人可以看看AD回歸後的狀態再做打算，如果他們決定再搏一把，就該把籌碼擺上桌，打到一個健全的陣容，肯定才是治本的方法。