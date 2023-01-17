特企／新春改運需求大增！醫：最好一個月前預約

新的一年能擁有好運勢是普遍人的願望跟期許，尤其在春節期間，各種交際聚會能以光鮮亮麗、容光煥發的姿態與親朋好友見面，是再好不過。其中，許多人深信額頭（天庭）會影響事業運氣及幫夫運，因此飽滿的額頭是富貴好運的象徵。像是上半臉額頭平坦甚至凹陷可能影響夫妻宮，以視覺感來說也顯得較沒精神。
進一步來說，當額頭因為老化出現皺紋、凹陷陰影，不只會顯出「老人氣」，甚至眉眼部位也受影響，出現眉壓眼、眉尾下垂等情況。這時候才開始保養已來不及。除了額頭，古籍經典在面相學上的說法，鼻子主事業，又屬財帛宮，直挺鼻樑加上圓潤鼻頭、 豐厚的鼻翼，屬招福納財吉相，且鼻子更代表一個人一生的運勢，因此山根代表事 業的運勢，高挺的鼻樑代表一生順利、事業有成、幸福美滿。
鼻子又位於臉部中央，影響五官的整體分數，塌鼻、短鼻或朝天鼻不僅外型不美，還會影響運勢，比方朝天鼻鼻孔外露明顯，有漏財之說，山根低陷代表個性優柔寡斷、不夠自信，除了影響外貌，有時還會影響工作運。
臻心美妍診所店長林臻觀察，越來越多人傾向於透過微整的方式達到開運的目標，期許能在醫美的幫助下改變原本不滿意的運勢，大部分的人都會擠在除夕夜前一到二天進行手術，這也讓醫美診所的預約，從年前一到兩個月開始便開始預約不斷，因此若想要安排手術，建議最好一個月前就預約。