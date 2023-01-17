特企／華董分會交接暨理監事就職典禮　展現亮眼女力

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華董分會創會長翁素蕙感性的說，兩年前的今天是華董會的成立大會，成為世華全球第75個分會，這兩年以「跨業交流、利他公益、創新傳承」為核心價值。積極參與各項公益捐贈，包括偏鄉、國際、教育、防疫等近30場，實踐「利他公益」精神，企業參訪和國際論壇凝聚組織認同和學習；帶領女力企業家參與總會國際性互訪和年會，展現世華華董熱忱、團結、永續的精神！今天將會長重任交接至第3屆會長歐淑芳，新會長將帶領華董姊妹迎向璀璨的2023！
世界華人工商婦女企管協會分佈於世界三大洋六大洲，由全球華人工商婦女菁英們共同組合，是一個鏈結全球僑商婦女的交流平臺；華董分會第三屆會長，同時也是大學光學科技有限公司董事長歐淑芳，長期致力於眼科醫療平台與服務，提供全民眼健康照護，更於2022年底獲選為第九屆世華十大傑出華商婦女華冠獎，在企業經營及社會公益上都有顯著的成績，今年接任華董分會會長，歐淑芳以「斜槓傳遞、關懷永續、齊力發揚」為理念，引導同為企業決策者的華董會員，為企業貿易鏈結，不論是國際間的跨業合作或是國內的異業交流，讓世華及華董不僅在台灣亮眼，更能走向全世界讓國際經貿看見我們的「美與力」！
此次華董分會交接典禮晚宴更創舉開辦企業博覽會，世華會總會長莊住維對此創新讚譽有嘉，並說明符合她「創薪、創新、創心，以終為始，圓滿永續」的理念；由華董姊妹企業：大學光學、禮客集團、騰雲科技、威剛科技、三商投控、雅光電子、憶聲電子及惟生醫學文教基金會，並邀請知名企業台灣蔡司及BenQ美若康共同合辦的企業博覽會。歐淑芳表示異業交流，擴大人脈網絡就是要為華董分會的姊妹提供更多元的機會，創造1+1大於2強強聯手的新商機，這也是她對接任會長的展望，並期許自己與華董姊妹，並肩齊心，展現初心、追求更好，為華董分會服務，成為世華女力中閃耀的新星！